Verein Investora Zürich
/ Schlagwort(e): Konferenz
Zürich, 4. September 2025 - Am 17. und 18. September 2025 begrüssen wir die Managements von 34 an der SIX kotierten Small und Mid Caps und das interessierte Anlegerpublikum in den Räumlichkeiten von THE HALL in Zürich-Stettbach zur 13. Investora. Alle Informationen und den Zugang zur Anmeldung zur diesjährigen Aktienkonferenz finden Sie unter www.investora.ch.
Bei den in zwei parallel geführten Tracks stattfindenden Präsentationen und moderierten Q&As erhalten Investoren spannende Einsichten in Geschäftsmodell, Strategie, Projekte und die aktuellen Finanzzahlen der teilnehmenden Unternehmen. Es ist wiederum gelungen, eine breite Auswahl an Gesellschaften aus verschiedenen Branchen für die Investora zu gewinnen:
Melden Sie sich hier an - am 12. September 2025, 12:00 Uhr, ist Anmeldeschluss. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Geschäftsstelle Investora Zürich
Tina Seyffer, Thomas Balmer, Christian Wolf
043 268 32 20, investora@dynamicsgroup.ch
