Winterthur - Cham Swiss Properties hat das Bauprojekt «Rocket & Tigerli» in Winterthur überarbeitet und verzichtet auf eine geplante Hotelnutzung. Stattdessen sollen rund 5000 Quadratmeter zusätzlicher Wohnraum entstehen, wovon 30 Prozent im preisgünstigen Segment liegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Das 100 Meter hohe Hochhaus «Rocket» und die drei angrenzenden Gebäude «Tigerli» werden insgesamt rund 300 Mietwohnungen umfassen. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab