Cham Swiss Properties AG platziert ersten Bond über CHF 150 Mio.



30.09.2025 / 18:00 CET/CEST



Cham, 30. September 2025 - Die seit dem 9. April 2025 an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft Cham Swiss Properties AG, die aus der Fusion der Cham Group AG und der Ina Invest AG hervorgegangen ist, hat heute erfolgreich ihre erste festverzinsliche Anleihe über CHF 150 Mio. mit einem Coupon von 1.35% und einer Laufzeit von 5 Jahren platziert. Das Kapital dient der Rückführung von Krediten und Investitionen in das bestehende Entwicklungsportfolio. Die Zürcher Kantonalbank und UBS (Joint Lead Managers) haben die Platzierung koordiniert. Die Zulassung zur Kotierung an der SIX Swiss Exchange wird beantragt und die Liberierung der Obligationenanleihe ist für den 31. Oktober 2025 vorgesehen. Kontakt für Investoren und Analysten Daniel Grab, CFO

investors@champroperties.ch Eines der hochwertigsten Immobilienportfolios der Schweiz Die Cham Swiss Properties AG ist eine Immobiliengesellschaft mit Sitz in Cham (ZG). Sie entstand 2025 aus der Fusion der Ina Invest AG und der Cham Group AG. Das Unternehmen konzentriert sich auf die wertschaffende Entwicklung von attraktiven Lebens-und Arbeitsräumen an zentralen Lagen mit guter ÖV-Anbindung in der Schweiz. Ihr Immobilienportfolio beläuft sich auf rund CHF 1.7 Mrd. Über die kommenden Jahre wird die Cham Swiss Properties ein hochwertiges, nachhaltiges und diversifiziertes Immobilienportfolio auf- und ausbauen. Nach Fertigstellung der derzeitigen Projekte wird sich die Portfoliogrösse der Gesellschaft auf schätzungsweise rund CHF 3 Mrd. ausweiten und jährlich über CHF 100 Millionen Mieteinnahmen generieren. Die Kompetenzen der rund 50 Mitarbeitenden der Cham Swiss Properties umfassen die gesamte Wertschöpfungskette des Immobilienzyklus. Die Cham Swiss Properties ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CHAM, CH0524026959). Weitere Informationen unter champroperties.ch. Disclaimer Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA erteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen US-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Diese Obligationenanleihe wird ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten. Diese Medienmitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Sie gilt weder als Prospekt im Sinne von Art. 35 FIDLEG noch im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Medienmitteilung als PDF



