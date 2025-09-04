EQS-News: Nakiki SE
/ Schlagwort(e): Anleihe/Kryptowährung / Blockchain
Frankfurt am Main, 04. September 2025 - Die NAKIKI SE plant die Emission einer Anleihe zum Kauf von Bitcoin. Details zum Bitcoin-Bond sollen am 8. September 2025 veröffentlicht werden.
An diesem Tag wird ein virtueller Roundtable stattfinden zu dem NAKIKI Investoren, Analysten und Medienvertreter herzlich einlädt.
Themen:
• Struktur und Eckdaten des Bitcoin-Bonds
• Die Investment-Story von NAKIKI als börsennotiertes Bitcoin Treasury-Unternehmen
• Die strategische Rolle der Anleihe im Gesamtkonzept
Wo und wann?
• Datum: Montag, 8. September 2025
• Uhrzeit: 14:00 Uhr (MESZ)
• Plattform: Airtime
• Anmeldung: Link
https://www.appairtime.com/de/event/170e84ed-0d5f-48ea-a1e0-66046553eee7
Kontakt für Rückfragen (IR):
Telefon: +49 69 348 70 250
E-Mail: info@nakikifinance.com
NAKIKI SE
Hanauer Landstr. 204
60314 Frankfurt am Main
Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473
WKN: WNDL30
ISIN: DE000WNDL300
© 2025 EQS Group