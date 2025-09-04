Die Wall Street flüstert schon von der nächsten Milliardenstory: Ein aufstrebender Datenriese mit Nvidia im Rücken plant seinen Börsengang und will dabei nichts Geringeres als die Bewertung des Rivalen Rubrik übertreffen. Nach einer riskanten Fusion ist aus dem einstigen "kleinen Fisch" ein Marktführer geworden. Jetzt stellt sich die Frage: Wird 2026 das Jahr, in dem der Nvidia-Partner die Nasdaq im Sturm erobert? Die Rede ist vom auf Datensicherheit spezialisierten Unternehmen Cohesity. Ziel ist eine Bewertung, die mit dem börsennotierten Rivalen Rubrik mithalten kann, der aktuell rund 17 Milliarden US-Dollar wert ist. CEO Sanjay Poonen erklärte gegenüber CNBC, dass Cohesity seine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
