Die Produktionsraten wurden beschleunigt, 2026 werden 945 Auslieferungen erwartet, zudem gilt die starke Visibilität der Nachfrage als unterstützender Faktor.Airbus bekommt frischen Rückenwind von der Analystenseite: UBS-Analysten stufen die Aktie von Neutral auf Buy hoch und legen das Kursziel auf 220 Euro fest. Ausschlaggebend ist die spürbare Entspannung in der Lieferkette, insbesondere dank stärkerer Unterstützung für Zulieferer, die die Produktionsraten bereits beschleunigt. Für 2026 rechnet UBS mit 945 Flugzeugauslieferungen und liegt damit über dem Sell-Side-Konsens von rund 915 sowie vermutlich über den Investorenerwartungen. Kurzfristig bleibt 2025 ein Nadelöhr: Sollten …
