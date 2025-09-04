Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 04.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Set to Action: Q-Gold vor drastischer Neubewertung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A4BGGE | ISIN: DE000A4BGGE4 | Ticker-Symbol: T5O0
Hamburg
04.09.25 | 08:18
0,300 Euro
-9,09 % -0,030
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BIOXXMED AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BIOXXMED AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,264-19:16
Dow Jones News
04.09.2025 17:57 Uhr
340 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: bioXXmed AG: Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Prognose für das Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-Adhoc: bioXXmed AG: Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

bioXXmed AG: Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Heidelberg (pta000/04.09.2025/17:24 UTC+2)

Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Heidelberg, 4. September 2025 - Nach Diskussionen mit den Abschlussprüfern über die bilanzielle Würdigung des Angebots aus dem M&A-Prozess, siehe hierzu adhoc 28. August 2025, für den Jahresabschluss 2024 ist nun von einem Jahresfehlbetrag von rund 994 TEUR auszugehen.

Das Angebot aus dem im Geschäftsjahr 2024 gestarteten M&A-Prozess führt zu einer Werterhellung des Bilanzansatzes des Beteiligungswertes an und des Gesellschafterdarlehens gegenüber der Rancoderm GmbH zum 31. Dezember 2024. Nach Würdigung des Angebots wird nur der Baranteil in Höhe von 160 TEUR mit Vertragsschluss als Gegenwert für die Bilanzwerte angesetzt werden können. Sowohl die Milestone-Zahlung mit Zulassung als Medizinprodukt in Höhe von 125 TEUR sowie die weiteren Erfolgskomponenten sind zum Verkaufszeitpunkt handelsrechtlich nicht aktivierbar. Die Bilanzwerte für Beteiligung und Gesellschafterdarlehen betragen zum 31. Dezember 2024 in Summe 288,5 TEUR. Der handelsrechtliche Gegenwert aus dem Angebot in Höhe von 160 TEUR führt daher zu einer rückwirkenden Abwertung des Bilanzansatzes und damit einer außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 128,5 TEUR bereits im Geschäftsjahr 2024. Der Jahresfehlbetrag beträgt damit auf Basis der heutigen Erkenntnisse im Geschäftsjahr 2024 rund 994 TEUR.

Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der finalen Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Jahresfehlbetrag zwischen 350 TEUR und 450 TEUR.

Der Vorstand

Über bioXXmed AG

BioXXmed AG ist eine unter ISIN DE000A4BGGE4 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr notierte Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Produkt DermaPro(R) welches über die 100% Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH gehalten wird.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt: bioXXmed AG Andreas Danner Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Tel.: +49 6221 6492488 E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      bioXXmed AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Andreas Danner 
Tel.:         +49 6221 64924 88 
E-Mail:        kontakt@bioxxmed.ag 
Website:       www.bioxxmed.ag 
ISIN(s):       DE000A4BGGE4 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756999440560 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 11:24 ET (15:24 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.