DJ PTA-Adhoc: bioXXmed AG: Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

bioXXmed AG: Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Heidelberg (pta000/04.09.2025/17:24 UTC+2)

Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 - Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Heidelberg, 4. September 2025 - Nach Diskussionen mit den Abschlussprüfern über die bilanzielle Würdigung des Angebots aus dem M&A-Prozess, siehe hierzu adhoc 28. August 2025, für den Jahresabschluss 2024 ist nun von einem Jahresfehlbetrag von rund 994 TEUR auszugehen.

Das Angebot aus dem im Geschäftsjahr 2024 gestarteten M&A-Prozess führt zu einer Werterhellung des Bilanzansatzes des Beteiligungswertes an und des Gesellschafterdarlehens gegenüber der Rancoderm GmbH zum 31. Dezember 2024. Nach Würdigung des Angebots wird nur der Baranteil in Höhe von 160 TEUR mit Vertragsschluss als Gegenwert für die Bilanzwerte angesetzt werden können. Sowohl die Milestone-Zahlung mit Zulassung als Medizinprodukt in Höhe von 125 TEUR sowie die weiteren Erfolgskomponenten sind zum Verkaufszeitpunkt handelsrechtlich nicht aktivierbar. Die Bilanzwerte für Beteiligung und Gesellschafterdarlehen betragen zum 31. Dezember 2024 in Summe 288,5 TEUR. Der handelsrechtliche Gegenwert aus dem Angebot in Höhe von 160 TEUR führt daher zu einer rückwirkenden Abwertung des Bilanzansatzes und damit einer außerplanmäßigen Abschreibung auf Finanzanlagen in Höhe von 128,5 TEUR bereits im Geschäftsjahr 2024. Der Jahresfehlbetrag beträgt damit auf Basis der heutigen Erkenntnisse im Geschäftsjahr 2024 rund 994 TEUR.

Die in dieser Mitteilung genannten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 stehen unter dem Vorbehalt der abschließenden Aufstellung des Jahresabschlusses, der finalen Abschlussprüfung und der Billigung des Jahresabschlusses durch den Aufsichtsrat.

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand einen Jahresfehlbetrag zwischen 350 TEUR und 450 TEUR.

Der Vorstand

Über bioXXmed AG

BioXXmed AG ist eine unter ISIN DE000A4BGGE4 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr notierte Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Produkt DermaPro(R) welches über die 100% Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH gehalten wird.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt: bioXXmed AG Andreas Danner Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Tel.: +49 6221 6492488 E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: bioXXmed AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Andreas Danner Tel.: +49 6221 64924 88 E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag Website: www.bioxxmed.ag ISIN(s): DE000A4BGGE4 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756999440560 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 11:24 ET (15:24 GMT)