PTA-News: bioXXmed AG: Ergebnis der Zeichnung der Wandelschuldverschreibung

Heidelberg, 2. Oktober 2025 - Die bioXXmed AG (nachfolgend auch "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die nachrangige 1,5%-Wandelschuldverschreibung (siehe Meldung vom 28. August 2025) in einem Gesamtnennbetrag von insgesamt 250.000,00 Euro gezeichnet wurde. 99% der Teil-Wandelschuldverschreibungen wurden von der Aktionärin Deutsche Balaton AG gezeichnet, die einen Backstop über 250.000,00 Euro abgegeben hatte. Die Ausgabe der Wandelschuldverschreibung dient dem Finanzierungsbedarf der Gesellschaft. Die Teil-Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am Montag, 6. Oktober 2025 an die Zeichner ausgeliefert werden.

Die Gesellschaft hatte von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 22. Dezember 2021 Gebrauch gemacht und eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von insgesamt bis zu 298.865,00 Euro, eingeteilt in 298.865 Teil-Wandelschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 1,00 Euro, zum Bezug angeboten.

Wie bereits bekannt gegeben, beabsichtigt die Gesellschaft ihrer nächsten Hauptversammlung eine Herabsetzung ihres Grundkapitals mit Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis von 5:1 vorzuschlagen. Das Grundkapital würde dann von 1.359.328,00 Euro nach Einziehung von drei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien durch die Aktionärin Deutsche Balaton AG um 1.087.460,00 Euro auf 271.865,00 Euro herabgesetzt. Der Wandlungspreis der auszugebenden Wandelschuldverschreibung von 1,00 Euro wird von der vorbezeichneten Kapitalherabsetzung gemäß ihren Bedingungen unberührt bleiben.

Die Gesellschaft beabsichtigt, zur Hauptversammlung am 12. November 2025 nach Heidelberg einzuladen. Die Einladung hierzu wird fristgerecht veröffentlicht werden. Dieser Hauptversammlung wird auch die Zustimmung zum bereits angekündigten Verkauf der Rancoderm GmbH zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Über bioXXmed AG

BioXXmed AG ist eine unter ISIN DE000A4BGGE4 an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr notierte Beteiligungsgesellschaft, die sich an innovativen Unternehmen in Medizintechnik, Biotech oder Pharma beteiligt. Derzeitiger Fokus liegt auf dem Produkt DermaPro(R) welches über die 100% Tochtergesellschaft Rancoderm GmbH gehalten wird.

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

