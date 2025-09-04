Die Aktie der Allianz-Versicherung konnte das Allzeithoch Anfang August mit rund 378 € nicht halten und befindet sich momentan in einer Korrekturphase. Am Donnerstag gewinnt sie leicht und steht aktuell bei 354,50 €. Sind das wieder gute Einstiegskurse? Rekordergebnis erzielt Nach einem erfolgreichen Jahresauftakt verlief auch das zweite Quartal sehr erfolgreich. Mit einem operativen Ergebnis von 4,4 Milliarden € wurde ein neuer Quartalsrekord erzielt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de