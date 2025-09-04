Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 04.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Set to Action: Q-Gold vor drastischer Neubewertung!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 920657 | ISIN: FR0000120578 | Ticker-Symbol: SNW
Tradegate
04.09.25 | 18:59
78,75 Euro
-8,64 % -7,45
Branche
Pharma
Aktienmarkt
CAC-40
EURO STOXX 50
EURONEXT-100
STOXX Europe 50
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SANOFI SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SANOFI SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
78,5878,7718:59
78,5678,7518:59
Dow Jones News
04.09.2025 18:45 Uhr
146 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach

DJ MÄRKTE EUROPA/Weiterer Renditerückgang stützt - Sanofi sehr schwach

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Nach der nur zaghaften Erholung am Vortag legte der DAX nun 0,7 Prozent auf 23.770 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 gewann 0,4 Prozent. Stabilisierend wirkte die andauernde Beruhigung an den Anleihemärkten, wo zuletzt Renditesprünge vor dem Hintergrund hoher Staatsverschuldungen und hartnäckiger Inflation für Verunsicherung gesorgt hatten. Die deutsche Zehnjahresrendite kam um 2 Basispunkte zurück auf 2,72 Prozent. Auch die französischen Renditen fielen.

Nach einem enttäuschenden JOLTS-Bericht am Vortag haben auch die ADP-Daten enttäuscht. Im August hat die US-Privatwirtschaft nur 54.000 Stellen geschaffen, die Erwartung lag bei 75.000. Allerdings fiel der ISM-Service-Index für August besser als erwartet aus. An den Märkten wird eine Leitzinssenkung durch die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent eingepreist.

Der Euro notierte wenig verändert zu Börsenschluss bei rund 1,1650 Dollar. Der Goldpreis kam derweil nach der jüngsten Rally leicht zurück. Goldman Sachs hält Stände von 5.000 Dollar je Feinunze für möglich, sollte die Unabhängigkeit der US-Notenbank beschädigt werden. Der Ölpreis gab um weitere 0,5 Prozent nach. Grund sind Spekulationen, die Gruppe Opec+ werde die Förderung auf ihrem Treffen am Wochenende weiter ausweiten.

Unter Druck standen Teamviewer mit minus 7,6 Prozent auf 9,00 Euro. Hier belastete, dass Großaktionär Permira zum Preis von 9,20 Euro je Aktie seine Beteiligung komplett verkauft hat. Noch stärker abwärts ging es bei Jost-Werke mit einem Minus von 11,3 Prozent auf 47,20 Euro. Hier wurden 10 Prozent der Aktien platziert, rund 11 Prozent unter Schlusskurs vom Mittwoch.

SAP zeigten sich wenig beeindruckt davon, dass US-Wettbewerber Salesforce Quartalszahlen vorgelegt hatte - garniert mit einem eher mauen Ausblick. SAP stiegen um 0,8 Prozent. Bei den zuletzt gut gelaufenen Rüstungstiteln kam es dagegen zu Gewinnmitnahmen: Rheinmetall verloren 1,7 Prozent oder Hensoldt 3,6 Prozent.

Studienergebnisse zu Sanofi-Neurodermitis- und Astma-Medikament enttäuschen

Sanofi brachen in Paris um 8,3 Prozent ein. Laut dem Konzern hat ein neues Neurodermitis- und Asthma-Medikament die primären Endpunkte zwar erreicht. Die Ergebnisse seien aber trotzdem enttäuschend, weil sie nicht mit Konkurrenzprodukten mithalten könnten, heißt es am Markt.

Prosieben rückten 7,8 Prozent vor. Mit dem Ende des Tenders könnte MFE nun weitere Aktien von Prosiebensat1 am Markt erwerben, so ein Händler. Mit dem Übertreffen der Schwelle von 75 Prozent sei dazu nun auch erst einmal keine Mitteilung mehr nötig. "Offensichtlich spekuliert der Markt darauf", so der Händler. MFE hat sich 75,61 Prozent der Aktien gesichert.

Nemetschek gewannen nach dem Kauf von Firmus AI über die Tochtergesellschaft Bluebeam 1,7 Prozent. Firmus gelte als Pionier im Bereich der Entwurfsprüfung und Risikoanalyse von Bauprojekten vor Baubeginn, hieß es. Das Unternehmen setze auf Künstliche Intelligenz, um 2D-PDF-Pläne auf Risiken aus der Planungsphase zu analysieren.

Für Bewegungen sorgten auch Umstufungen. RWE zogen um 2 Prozent an, nachdem Bernstein das Papier auf "Outperform" erhöht hatte. Airbus stiegen um 1,2 Prozent. Die UBS hat die Aktie auf "Buy" erhöht. Dagegen senkten die Analysten das Votum für MTU auf "Neutral". Der Kurs gab um 2,7 Prozent nach. Nach einer Hochstufung durch Jefferies legten SMA Solar gleich 6,3 Prozent zu. Im Windschatten gewannen Siemens Energy 3,7 Prozent.

Daneben gab es Indexänderungen. Sartorius und Porsche AG steigen aus dem DAX ab, Nachfolger sind Scout24 und Gea. Für Fielmann, sie steigen in den MDAX auf, müssen Evotec Platz machen. Für 1&1 geht es in den SDAX und den TecDAX. 

=== 
Index            Schluss Entwicklung in % Seit Jahresbeginn* 
Euro-Stoxx-50       5.346,71       +0,4%        +8,8% 
Stoxx-50          4.572,74       +0,5%        +5,6% 
Stoxx-600          550,09       +0,6%        +7,7% 
XETRA-DAX         23.770,33       +0,7%       +18,5% 
FTSE-100 London      9.177,99       k.A.       +10,5% 
CAC-40 Paris        7.698,92       -0,3%        +4,6% 
AEX Amsterdam        900,19       +1,3%        +1,1% 
ATHEX-20 Athen       5.116,43       +0,1%       +43,2% 
BEL-20 Bruessel      4.745,32       +0,2%       +11,1% 
BUX Budapest       104.462,87       +1,3%       +30,0% 
OMXH-25 Helsinki      4.939,62       +0,6%       +13,8% 
ISE NAT. 30 Istanbul   10.828,93       k.A.        +9,2% 
OMXC-20 Kopenhagen     1.573,05       -0,2%       -25,0% 
PSI 20 Lissabon      7.749,33       +1,3%       +19,9% 
IBEX-35 Madrid      14.918,30       +0,9%       +27,5% 
FTSE-MIB Mailand     41.989,71       +0,5%       +22,2% 
OBX Oslo          1.556,28       +0,7%       +16,3% 
PX Prag          2.275,56       +0,7%       +28,4% 
OMXS-30 Stockholm     2.607,54       +0,4%        +4,6% 
WIG-20 Warschau      2.828,22       +1,5%       +27,1% 
ATX Wien          4.622,04       +0,6%       +25,5% 
SMI Zuerich        12.383,47       +1,5%        +5,2% 
*bezogen auf Vortagesschluss 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    0:00  Do, 08:28  % YTD 
EUR/USD           1,1646    -0,1%   1,1661   1,1659 +12,6% 
EUR/JPY           173,10    +0,3%   172,66   172,79  +6,0% 
EUR/CHF           0,9388    +0,1%   0,9376   0,9376  -0,1% 
EUR/GBP           0,8668    -0,1%   0,8674   0,8680  +4,8% 
USD/JPY           148,63    +0,4%   148,06   148,20  -5,9% 
GBP/USD           1,3437    -0,1%   1,3444   1,3431  +7,4% 
USD/CNY           7,1112    +0,0%   7,1080   7,1097  -1,4% 
USD/CNH           7,1420    +0,0%   7,1395   7,1404  -2,7% 
AUS/USD           0,6511    -0,5%   0,6542   0,6524  +5,7% 
Bitcoin/USD       109.671,10    -2,1% 112.033,00 110.543,15 +18,3% 
 
ROHOEL           zuletzt VT-Settlem.    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          63,45    63,97    -0,8%    -0,52 -10,7% 
Brent/ICE          66,97    67,60    -0,9%    -0,63  -9,8% 
 
METALLE          zuletzt    Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           3.552,45   3.559,43    -0,2%    -6,98 +35,7% 
Silber            40,73    41,18    -1,1%    -0,44 +42,5% 
Platin          1.180,89   1.222,00    -3,4%   -41,11 +39,5% 
Kupfer            4,50     4,56    -1,2%    -0,06  +9,6% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2025 12:11 ET (16:11 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.