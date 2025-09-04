NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Sanofi auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Analyst Florent Cespedes wertete Studiendaten zum Medikament Amlitelimab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positiv. Das Mittel habe unverändert Blockbuster-Potenzial/rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 14:16 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
© 2025 dpa-AFX-Analyser