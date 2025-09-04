Unbegrenztes Aktienrückkaufprogramm einstimmig vom Vorstand genehmigt

Ziel ist die Schaffung von Shareholder Value durch Steigerung des Nettoinventarwerts pro Aktie (NAV/Aktie), auch in Zeiten erhöhter Volatilität

TON Strategy Company (ehemals Verb Technology Company Inc.) (Nasdaq: TONX) (das "Unternehmen"), ein Unternehmen für digitale Vermögenswerte, das sich dem Halten von Toncoin ($TON) verschrieben hat, gab heute bekannt, dass sein Vorstand einstimmig ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt hat, das das Unternehmen zum Rückkauf seiner Stammaktien im Wert von bis zu 250 Millionen US-Dollar berechtigt.

Im Rahmen des Programms können Rückkäufe von Zeit zu Zeit im Rahmen von Transaktionen auf dem offenen Markt oder auf andere Weise in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen durchgeführt werden. Der Zeitpunkt, die Anzahl der zurückgekauften Stammaktien und der Preis hängen von einer Vielzahl von Faktoren ab, darunter Liquidität, Marktbedingungen, Aktienkurs und andere Überlegungen. Das Programm verpflichtet das Unternehmen nicht zum Erwerb einer bestimmten Anzahl von Stammaktien des Unternehmens.

"Wir verfolgen eine disziplinierte Kapitalallokationsstrategie und wollen unsere Bilanz nutzen, um den Shareholder Value durch Steigerung des NAV/Aktie zu erhöhen", sagte Manuel Stotz, Executive Chairman des Unternehmens. "Vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren kann das Unternehmen bei einem Aufschlag des Aktienkurses gegenüber dem NAV die Ausgabe von Aktien zum Kauf von $TON in Betracht ziehen. Umgekehrt kann das Unternehmen den Rückkauf eigener Aktien in Betracht ziehen, wenn diese mit einem Abschlag gegenüber dem NAV gehandelt werden. Das Rückkaufprogramm bietet uns ein Instrument, um dies zu tun."

Die TON Strategy Company, ehemals Verb Technology Company, wurde nach ihrer Umbenennung am 2. September 2025 unter dem Namen TONX an der Nasdaq Capital Market notiert. Die Namensänderung und die Umstellung des Tickersymbols markierten einen weiteren Meilenstein in der Umstellung des Unternehmens auf eine spezielle Strategie für digitale Vermögenswerte, die sich auf $TON konzentriert.

Der Ansatz des Unternehmens besteht darin, $TON zu akkumulieren und öffentlichen Marktinvestoren die Möglichkeit zu bieten, das TON-Ökosystem zu stärken und zu sichern. TON ist die einzige Blockchain, die nativ in großem Umfang in eine globale soziale Plattform integriert ist und Wallets, Zahlungen und Anwendungen in Telegram unterstützt. Sie dient auch als Entwicklerplattform mit einer wachsenden Community, die Apps, Dienste und Spiele entwickelt, die von der weitreichenden Verbreitung von Telegram mit über 1 Milliarde aktiven Nutzern pro Monat profitieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese einzigartige Integration TON zu einem der attraktivsten Projekte an der Schnittstelle zwischen Kryptowährungen und sozialen Medien macht und es selbst zu einem bedeutenden Infrastrukturanbieter innerhalb des Netzwerks.

TON Strategy Company (Nasdaq: TONX) konzentriert sich auf die Akkumulation von Toncoin ($TON) für langfristige Investitionen, unabhängig davon, ob diese durch den Einsatz von Erlösen aus Kapitalbeschaffungsmaßnahmen, Staking-Prämien oder durch Käufe auf dem offenen Markt erworben wurden. Das Unternehmen strebt an, seine $TON-Reserven stetig zu erweitern, $TON zu staken und die Entwicklung einer tokenisierten Wirtschaft innerhalb der Milliarden-Nutzer-Plattform von Telegram zu unterstützen.

Darüber hinaus betreibt das Unternehmen weiterhin bestehende Geschäftsbereiche, darunter MARKET.live, eine Livestream-Shopping-Plattform für mehrere Anbieter, und LyveCom, einen KI-gestützten Social-Commerce-Innovator, der es Marken und Händlern ermöglicht, Omnichannel-Livestream-Shopping-Erlebnisse über Websites, Apps und soziale Plattformen hinweg anzubieten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich Aussagen zum Wachstum des NAV/Aktie, zum Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens, zu seiner Kapitalallokationsstrategie, zu seiner TON-Treasury-Strategie und zu seinen langfristigen Geschäftsplänen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, und die gemeldeten Ergebnisse sollten nicht als Indikator für die zukünftige Leistung angesehen werden. Wichtige Faktoren, die die tatsächlichen Ergebnisse oder Resultate beeinflussen können, sind unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Toncoin und der Branche für digitale Vermögenswerte; die Fähigkeit des Unternehmens, sein Aktienrückkaufprogramm, seine umfassendere Kapitalallokationsstrategie und andere Geschäftsinitiativen erfolgreich umzusetzen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr, im Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2025 endende Quartal und in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der SEC dargelegt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

