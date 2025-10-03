The following instruments on XETRA do have their first trading 03.10.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.10.2025
Aktien
1 JP3435350008 Sony Financial Group Inc.
2 US92823T2078 VirnetX Holding Corp.
3 CNE1000073Z4 Chery Automobile Co. Ltd.
4 AU000000CVV1 Caravel Minerals Ltd.
5 US8057001013 Elevra Lithium Ltd.
6 AU000000HUB4 HUB24 Ltd.
7 AU0000138877 Kincora Copper Ltd. CDIS
8 AU000000RDM6 Red Metal Ltd.
9 VGG7777C1023 Sailfish Royalty Corp.
10 US42328V8761 Solana Co.
11 CA8578683010 Steadright Critical Minerals Inc.
12 VGG9829R1038 Xtra Gold Resources Corp.
13 US30329Y3045 FG Nexus Inc.
14 US67066X1072 Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
15 US92337U3023 TON Strategy Co.
16 CA31680F4050 55 North Mining Inc.
17 US02919L7038 American Rebel Holdings Inc.
18 CA38071C1077 Goldrunner Exploration Inc.
19 CA48730E1051 Keek Social Inc.
20 CA93401G2036 Waraba Gold Ltd.
Anleihen/ETF
1 XS3191554495 AB Artea bankas
2 USP2121VAW48 Carnival Corp.
3 AU3SG0003270 New South Wales Treasury Corp.
4 US83368TCL08 Société Générale S.A.
5 US883556DF64 Thermo Fisher Scientific Inc.
6 US883556DD17 Thermo Fisher Scientific Inc.
7 XS3198652763 Diageo Finance PLC
8 EU000A4EHML3 Europäische Union
9 DE000A4DE123 reconcept Solar Deutschland GmbH
10 XS3197768347 British Columbia, Provinz
11 PTCGDFOM0034 Caixa Geral de Depósitos S.A.
12 FR00140134M3 CCF SFH
13 XS3193815977 CMA CGM S.A.
14 XS3199090104 CPI Property Group S.A.
15 XS3198651872 Diageo Finance PLC
16 XS3188749488 Korea Housing Finance Corp.
17 GB00BT21R917 LUKBC Invest PLC
18 XS3200021684 Santander Bank Polska S.A.
19 XS3190721012 State of Kuwait
20 XS3190721871 State of Kuwait
21 XS3190721525 State of Kuwait
22 US883556DC34 Thermo Fisher Scientific Inc.
23 US883556DE99 Thermo Fisher Scientific Inc.
24 XS3194824747 Turk Telekomunikasyon AS
25 XS3196022597 Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O.
26 XS3200103490 Coöperatieve Rabobank U.A.
27 DE000HEL0MM2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0ML4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 IE000U07IGB1 Invesco Emerging Markets Enhanced Equity UCITS ETF
30 IE000EOFR2K5 iShares US Large Cap Deep Buffer UCITS ETF
31 IE000ON9GR24 iShares US Large Cap Max Buffer Sep UCITS ETF
