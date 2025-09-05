Hier stimmt ALLES...: Markt, Projektstatus und District-Vision - warum sich jetzt das Bewertungsfenster schließt!

Anzeige / Werbung

Gold und Silber haben die Sommermonate in einer stabilen Seitwärtsphase verbracht - für Zykliker kein Warnsignal, sondern oft der Vorlauf für einen dynamischen Herbst.

mit der laufenden Zinsdebatte und geopolitischen Terminen kehren ab September, nach der Sommerpause, Volumen und Aufmerksamkeit an den Markt zurück. In einem Umfeld, das auf mittlere Sicht eher von Lockerungstendenzen und realen Inflationsrisiken geprägt ist, sehen wir strukturellen Rückenwind für Edelmetalle. Silber, historisch der Spätzünder im Zyklus, könne in der fortgeschrittenen Phase traditionell die Führungsrolle übernehmen.

Quelle: https://elements.visualcapitalist.com/visualizing-the-gold-to-silver-ratio-since-1869/

Ein 50,- US-Dollar-Szenario ist im mittel- bis längerfristigen Bild plausibel. Ein Unternehmen, das davon signifikant profitieren sollte ist Silver Tiger Metals Inc. (WKN: A2P4YL). Denn diese Firma bahnt sich gerade schnurstracks seinen Weg in Richtung "low cost'-Silber-Gold-Produzent!

Operativ meldet Silver Tiger (WKN: A2P4YL) sichtbare Traktion. Das "Open-Pit'-Bau-Szenario seiner "El Tigre'-Mine ist bereits mit einer "PFS' unterlegt, die Organisation auf Baureife getrimmt und die Genehmigungsentscheidung schon zum greifen nahe. Parallel dazu laufen bereits fortgeschrittene Finanzierungsgespräche mit mehreren Kreditgebern, mit dem Ziel eine attraktive "Debt/Equity'-Mischung bei einem Anlauf-"CAPEX' im Bereich von nur rund 86 Mio. US-Dollar.

Die "Open-Pit'-Ökonomie weist im "Base Case' (26,- USD/Unze Ag, 2.150,- USD/Unze Au) einen "After-Tax-NPV' (5%) von rund 222 Mio. USD auf. Der "LOM-After-Tax-Cash-Flow' beträgt 318 Mio. USD (Ø ~ 32 Mio. USD/Jahr lt. "PFS'); Spitzenjahre können darüber liegen. Bei höheren Preisdecks steigt der "NPV' bis ~550 Mio. USD laut "PFS'-Sensitivität.

Quelle: Silver Tiger Metals

Als zweiter Motor steht die Untertage-Entwicklung kurz vor dem Startschuss. Die dafür vorgesehene "PEA', konzipiert als "Appetizer' mit rund 800 Tonnen pro Tag befindet sich laut Unternehmen in der finalen Ausarbeitung und soll vermutlich schon in den kommenden Wochen veröffentlicht werden. Strategisch geht es um schnellen, zusätzlich margenenstarken Cashflow, der die Planbarkeit erhöht, ohne den "Open-Pit'-Pfad zu ersetzen. Die Ressourcenbasis deckt den Startbetrieb langfristig ab, damit kann die Untertagetätigkeit früh zur Ergebnissichtbarkeit beitragen. Die Untertage-Genehmigung liegt vor, die "Open-Pit'-Modifikationen sind eingereicht, Entscheidung erwartet.

Quelle: Silver Tiger Metals

Die größte Fantasie entsteht jedoch aus der "District'-Vision: Entlang einer etwa bis 25 km langen Trendachse reihen sich historische Minen und Aderzüge, die sich für effiziente "Brownfield'-Exploration anbieten.

Gigantisches Potenzial voraus!

Das Management verweist auf eine bereits vorhandene "MRE'-Basis in Größenordnung mehrerer hundert Millionen Unzen Silberäquivalent mit spürbarem "Upside' - die Wiederholung der bekannten Geologie nördlich wie südlich des Kerngebiets ist das Leitmotiv.

Quelle: Silver Tiger Metals

Methodisch bleibt Silver Tiger (WKN: A2P4YL) bei einem strikten Fahrplan aus "Mapping', Untertagebefahrung, "Channel-Sampling' und fokussierten Bohrungen, bei dem der Norden Priorität erhält (Zugänglichkeit, Historie), während im Süden die Erschließung (Roadworks, Zugänge) parallel vorangetrieben wird. So entsteht neben dem "Bauszenario' eine echte Wachstums-Story über womöglich Jahrzehnte.

Nächste Meilensteine (etwa 3 Monate):

Veröffentlichung der Untertage-PEA (800 t/d) innerhalb weniger Wochen.

Update zur Permitting-Entscheidung für den "Open-Pit'-Start; Abschluss der Finanzierung.

Operative Vorbereitungsschritte (Contracts, Power/Water, Camp) in den Endspurt bringen.

Explorationsbeginn nördlich/südlich des Kernareals noch in diesem Jahr.

Natürlich bleibt das "Set-up' nicht frei von Unwägbarkeiten. Regulatorische Timings sind naturgemäß anfällig für Verschiebungen, die Konditionen am Kapitalmarkt können die Finanzierungsqualität bestimmen, Explorationsmeter kosten Zeit und Geld und schwächere Edelmetallpreise können Druck auf "NPV' und Cashflow-Modelle ausüben.

ABER Silver Tiger (WKN: A2P4YL) wäre nicht Silver Tiger wenn man sich nicht auch dagegen "abgesichert" hätte. Denn diese top-Firma begegnet den "möglichen Unwägbarkeiten" mit extrem konservativen "PFS'-Parametern im Basis-Zenario, wie oben in der PFS-Grafik zu sehen ist.

Mit seinem gestaffelten Meilenstein-Mix ("Open-Pit', Untertage, "District'-Scale) und der Ausführung durch erfahrene Partner - u.a. mit Engineering-Unterstützung (Wasser, Energie, Detailplanung) und einem "Mine Builder' an der Spitze der Bauvorbereitung ist man sogar gegen mögliche Unwägbarkeiten quasi "Vollkasko" versichert.

Wie prognostiziert… Der Kurs ist am Ausbrechen!

In unserem vorherigen Artikel haben wir Ihnen den folgenden Chart gezeigt, und darauf hingewiesen, dass die Aktie im Bereich 0,58 CAD auskonsolidiert hat und nun zum nächsten Sprung ansetzen sollte.

Quelle: https://www.tradingview.com/symbols/TSXV-SLVR/?timeframe=12M (Stand: 16.08.25)

Und wie bestellt, konnte der Aktienkurs bis heute über +30% im Kurs zulegen und das Hoch bei 0,68 CAD hinter sich lassen. Damit ist der kleine Widerstand herausgenommen, und charttechnisch der Weg frei für neue Hochs!

Viele weitere Interessante Informationen können Sie dem folgenden Interview entnehmen:

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=EssgzHbmGm0

Fazit: Die Value-Realisationsphase beginnt!

Die Bau- und Finanzierungsrealität des "Open-Pit' trifft auf einen nahen "PEA'-Katalysator Untertage und eine "District'-Agenda, die aus einem Projekt einen ganzen Gürtel machen kann. Für Anleger, die an ein weiterhin konstruktives Edelmetallumfeld glauben, bietet Silver Tiger (WKN: A2P4YL) damit ein asymmetrisches Chance-Risiko-Profil: Früher Cashflow als Sicherheitsanker, zusätzliche Untertage-Marge für die Beschleunigung und exploratives Upside für die Mehrjahresstory. Entscheidend ist nun die Taktung der News: Permitting, Finanzierung, "PEA' und der Start der Bohrungen. Denn genau diese News übersetzen die Story in messbare Meilensteine und können den Kurs gewaltig beflügeln.

Quellen: Silver Tiger Metals (Präsentationen, VRIFY, Unternehmensangaben); 1World Silver Survey (Silver Institute); 2Trading Economics; eigene Auswertungen (JS Research).

Wesentliche Risiken: Permitting-Verzug, Finanzierungskosten, Explorations- und Preisrisiken, Unwetter, Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: mindestens drei Werttreiber, konservative Annahmen, Marktrückenwind, Managementerfahrung

