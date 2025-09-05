Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen im Bereich digitale Transformation und KI durch eine Kooperationsvereinbarung mit FirstQA Systems, einem führenden Technologie-Dienstleister, der für seine Expertise in den Bereichen Business-KI, digitale Transformation und Cybersicherheit bekannt ist.

FirstQA Systems K.K. hat seinen Hauptsitz seit 2011 in Japan und ist ein beratungsorientiertes Technologie-Dienstleistungsunternehmen, das Fortune-500-Unternehmen und multinationale Konzerne in Asien, Europa und Nordamerika unterstützt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf KI, digitale Transformation (unter Nutzung der Plattformen ServiceNow, SAP und Salesforce) sowie IT- und OT-Cybersicherheit. Über seine Konzerngesellschaft Himitsu Lab Limited liefert FirstQA Systems Agentic-KI-Lösungen der nächsten Generation, die auf dem HIMITSU8 Unified Development Framework (UDF) basieren. Die Branchenexpertise des Unternehmens umfasst die Bereiche Fertigung, Pharmazeutika sowie Bank- und Finanzdienstleistungen.

"Unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting ist ein spannender Schritt vorwärts für die Transformation unseres Unternehmens", sagte Naveen MV, Managing Director von FirstQA Systems K.K. "Mit unserem Venture Studio Himitsu Lab Limited haben wir wegweisende Agentic-KI-Systeme entwickelt, die auf kognitiver, logischer und kontextbezogener Intelligenz basieren und nicht nur automatisieren, sondern auch denken, sich anpassen und die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen verbessern sollen. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir dieses technologische Know-how mit erstklassiger Beratung kombinieren und Unternehmen neue Möglichkeiten bieten, ihre Abläufe zu verbessern und nachhaltiges Wachstum zu fördern."

"Da unsere Kunden ihre digitalen Agenden vorantreiben, ist die Nachfrage nach Präzision, Geschwindigkeit und skalierbarer Intelligenz so hoch wie nie zuvor", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Unsere Zusammenarbeit mit FirstQA Systems verbessert unsere Fähigkeit, innovative Lösungen in Branchen anzubieten, in denen Komplexität und hohe Verfügbarkeit aufeinandertreffen. Ihr fundiertes Fachwissen in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Unternehmens-Cloud-Plattformen zusammen mit ihrer innovativen Arbeit durch das Venture Studio Himitsu Lab stärkt unsere globalen Beratungskompetenzen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250903008723/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com