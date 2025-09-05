Bis zu 44,5 g/t Gold: Silver47 Exploration - Proben unterstreichen Explorationspotenzial

Anzeige / Werbung

Die Aktionäre von Silver47 haben allen Grund, dem kommenden Herbst mit großer Spannung entgegenzusehen.

Das auf dem Kennedy-Projekt im US-Bundesstaat Nevada abgeschlossene Explorationsprogramm am Boden hat mit Goldgehalten von bis zu 44,5 g/t, Silbergehalten von bis zu 3.037 g/t und in der Spitze 8,56% Kupfer eindrucksvoll bewiesen, wie attraktiv dieses Projekt für Silver47 Exploration (TSX.V: AGA, FSE: QPE, WKN: A408EQ) ist. Noch ist das Kennedy-Projekt nur wenig erkundet. Doch die bislang vorliegenden Ergebnisse machen deutlich, dass für Silver47 hier das Potenzial besteht, hochgradige Gold- und Silbermineralisierung nachzuweisen.

Insgesamt hatte das Unternehmen von CEO Galen McNamara 109 Proben entnommen. Die Daten von über 40 historischen Gesteinsproben wurden ebenfalls zusammengestellt und mit den neuen Daten kombiniert, sodass eine geochemische Gesteinsdatenbank mit über 150 Proben entstand. Die neuen Proben wurden in einem Gebiet von drei mal zwei Kilometer genommen und deuten auf eine weit verbreitete Gold- und Silbermineralisierung. Durch sie wird das Kennedy-Projekt als vielversprechender Edelmetalldistrikt in Nevada etabliert.

Hervorzuheben ist dabei, dass viele der Adern noch relativ unerschlossenen sind. Etwa 22 Kilometer der oberflächennahen Adern wurden bislang mit modernen Explorationsmethoden noch nicht untersucht. Für Silver47 Exploration bietet sich in Nevada damit eine überzeugende Gelegenheit für bedeutende Entdeckungen. Um die bereits bekannten Adern herum hat Silver47 deshalb erhebliche zusätzliche Flächen abgesteckt. Sie decken die vielversprechenden offenen Flächen rund um den Kennedy-Distrikt ab. Das erst im letzten Jahr von Silver47 erworbene Projekt ist zudem frei von Royalty-Zahlungen, da das Projekt durch Claim-Staking erworben wurde.

Die nun vorliegenden ersten Ergebnisse bestätigen die Akquisitionsstrategie und attestieren dem Bezirk innerhalb Nevadas eine einzigartige Entdeckungsmöglichkeit. Besonders erfreulich war, dass nicht nur einzelne Proben mit hohen Gold- und Silbergehalten glänzten, sondern gleich eine ganze Reihe von Funden mit hohen Gold- und Silbergehalten aufhorchen ließen. Die bereits erwähnte Probe mit 44,5 g/t Gold wurde auf der Hidden Treasure Vein genommen. Solide 3,1 g/t Gold und 583 g/t Silber enthielt eine auf der Trail/Senator Vein genommene Probe.

Silver47 Exploration plant ein robustes Explorationsprogramm

Auf der Imperial Vein konnten zudem 30,4 g/t Gold und 148 g/t Silber in einer Probe nachgewiesen werden. 19,5 g/t Gold und 273 g/t Silber enthielt eine auf der Danneburg-Ader genommene Probe, während auf der Coyote-Ader 15,9 g/t Gold und 323 g/t Silber im Gestein nachgewiesen wurden. Erfolgreich war Silver47 auch auf der Accident-Ader. Hier enthielt die genommene Probe 12,7 g/t Gold und 305 g/t Silber.

Sehr attraktiv sind auch die auf vier weiteren Adern genommenen Proben. Sie enthielten 39,4 g/t Gold und 370 g/t Silber (Cricket-Ader), 40,4 g/t Gold und 232 g/t Silber (Gold Note-Ader), 6,2 g/t Gold und 3.037 g/t Silber (Fourth of July-Ader) und last but not least sind die 21,9 g/t Gold, 2.336 g/t Silber und 8,56% Kupfer, die im Erz der Borlasca-Ader identifiziert wurden, sehr vielversprechend.

Schon in diesem Herbst möchte Silver47 deshalb auf dem Kennedy-Projekt die nächsten Schritte gehen. Geplant ist zur weiteren Entwicklung der Liegenschaft ein multidisziplinäres Programm, das geologische Kartierungen, Gesteinsprobenahmen, geophysikalische Bodenuntersuchungen und geochemische Bodenuntersuchungen umfasst. Sein Ziel ist es, die vorrangigen Bohrziele zu lokalisieren.

Auf Red Mountain schreiten die Explorationsarbeiten zügig voran

Das Bohrprogramm auf dem Red-Mountain-Projekt in Alaska schreitet derweil zügig voran. Die bereits abgeschlossenen Bohrungen durchschnitten sehr vielversprechende massive Sulfidzonen. Niedergebracht wurden bislang zwölf Bohrungen auf den Lagerstätten Dry Creek und West Tundra Flats. Bei diesen Bohrlöchern handelt es sich sowohl um Step-out-Bohrungen zur Vergrößerung der vorhandenen Ressource wie auch um Infill-Bohrungen mit denen die Qualität der Ressource gesteigert werden soll.

Die investierten Anleger haben deshalb allen Grund, dem kommenden Herbst mit großer Spannung entgegenzusehen. Bestätigen die Analysen aus dem Labor die bisherigen Funde und das optische Erscheinungsbild der Bohrkerne, kann auf Red Mountain mit einer Vergrößerung und auch einer qualitativen Aufwertung der vorhandenen Mineralisierung gerechnet werden. Während in Nevada ein weiteres heißes Eisen, dass Silver47 derzeit im Feuer hat, durch die Identifizierung der attraktivsten Bohrstellen aktiv geschmiedet wird.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA8277191059