Zürich - Johnson & Johnson hat OBaris übernommen, ein Schweizer Biotech-Spin-off, das eine neuartige Plattform zur Verabreichung von Medikamenten entwickelt. Mit seiner OctoPatch®-Technologie zielt OBaris darauf ab, die orale Verabreichung von Therapien zu ermöglichen, die normalerweise auf Injektionen beschränkt sind. Als Teil von Johnson & Johnson wird die Plattform in einem globalen Ökosystem des Gesundheitswesens weiterentwickelt. Gegründet als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab