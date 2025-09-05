Stuttgart (www.anleihencheck.de) - E.ON International Finance B.V. gibt eine Euro-Anleihe (ISIN XS3171591889/ WKN A4EGDC) im Umfang von bis zu 500 Millionen Euro aus, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe laufe bis zum 3. September 2031 und gewähre einen festen jährlichen Kupon von 3,00 Prozent. Die Zinszahlung erfolge jeweils zum 3. September, erstmals im Jahr 2026. Zuletzt sei das Wertpapier mit 99,20 Prozent (Stand: 04.09.2025) gehandelt worden, entsprechend einer Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 3,15 Prozent. Die Stückelung betrage 1.000 Euro. Die Emission sei nicht nachrangig; verschiedene vorzeitige Kündigungsrechte (Clean-Up Call, steuerliche Sonderkündigung) seien vorgesehen. Das Rating laut S&P betrage BBB+. Hinweis: Vorzeitige Kündigungsrechte könnten die tatsächliche Rendite beeinflussen. (Bonds weekly Ausgabe vom 04.09.2025) (05.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
