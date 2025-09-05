Anzeige
Freitag, 05.09.2025
SuperBuzz x Prymatica: Ein Vertriebsdeal, der KI-Hype in B2B-Umsätze verwandeln könnte
WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ
Tradegate
05.09.25 | 21:24
198,86 Euro
-1,68 % -3,39
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
AMAZON.COM INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMAZON.COM INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
198,76198,8021:25
198,78198,8221:25
Markus Weingran
05.09.2025 20:57 Uhr
243 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Meine 5 Top-Werte aus Japan: Broadcom | Amazon | EON - UniCredit verschärft Ton gegenüber Commerzbank

"Wir haben Milliarden investiert, um diese Beteiligung aufzubauen, und wie jeder andere Aktionär haben wir Rechte." Mit diesen Worten hat die UniCredit die Commerzbank aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen.Japanische Aktien haben es bei deutschen Anlegern bislang schwer, dabei könnte sich der Nikkei 225 sich wieder aufmachen, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Erst im August markierte er einen neuen Rekord. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte der Nikkei jetzt Anlauf nehmen, seine Rekordmarke weiter in die Höhe zu schrauben. Thema des Tages: Meine Top 5-Werte aus Japan Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen! Begrüßung Thema des Tages - …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.