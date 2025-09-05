Meine 5 Top-Werte aus Japan: Broadcom | Amazon | EON - UniCredit verschärft Ton gegenüber Commerzbank

"Wir haben Milliarden investiert, um diese Beteiligung aufzubauen, und wie jeder andere Aktionär haben wir Rechte." Mit diesen Worten hat die UniCredit die Commerzbank aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen.Japanische Aktien haben es bei deutschen Anlegern bislang schwer, dabei könnte sich der Nikkei 225 sich wieder aufmachen, ein neues Allzeithoch zu erreichen. Erst im August markierte er einen neuen Rekord. Nach einer kurzen Verschnaufpause könnte der Nikkei jetzt Anlauf nehmen, seine Rekordmarke weiter in die Höhe zu schrauben. Thema des Tages: Meine Top 5-Werte aus Japan Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen! Begrüßung Thema des Tages - …

