Die Ölpreise sind zuletzt weiter gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostet derzeit 66,75 Dollar. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI liegt derzeit bei 63,18 Dollar. Am Wochenende tagt die OPEC+, die laut Berichten über eine erneute Ausweitung der Förderung berät. Auch Ölaktien verlieren heute leicht.Saudi-Arabien und seine Partner haben sich noch nicht festgelegt. Zwar erwarten Beobachter, dass die Fördermenge stabil bleibt, doch Händler fürchten zusätzliche Angebotsmengen. Dies drückt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär