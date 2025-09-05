München (ots) -Götterdämmerung im Basketball - Titelverteidiger Spanien ist erstmals seit 66 Jahren in einer Vorrunde raus! Spanien verliert im abschließenden Gruppenspiel gegen Griechenland (86:90) und beendet die Vorrunde mit 3 Niederlagen nur auf Platz 5. Mieser Abschied für Erfolgscoach Sergio Scariolo, der mit Spanien 4 mal EM-, einmal WM-Titel geholt hatte Sein Team scheiterte nach großer Aufholjagd recht banal an der Freiwurf-Quote: 15 Freiwürfe versemmelt. "Was machen die da nur", stöhnte Kommentator Michael Körner auf. MagentaSport-Experte Per Günther erklärt in der neuen Podcast-EM-Ausgabe "Abteilung Basketball": "Man muss die große Tür aufmachen: Das ist das Ende einer Ära. Meine spanischen Ängste sind vorbei - auch mit Scariolo."Die Griechen mit ihrem Top-Star Giannis Antetokounmpo (25 Punkte), seit 13 Jahren beim NBA-Klub Milwaukee Buck, beenden die Gruppe C als Erster, treffen am Sonntag (live ab 20.35 Uhr) im Achtelfinale auf Israel, das gegen Slowenien - besser: gegen Luka Doncic mit 37 Punkten, 11 Rebounds, 9 Assists) mit 96:106 verlor. Doncic, mit 32,4 Punkten pro Partie mit Abstand bester EM-Schütze, trifft mit Slowenien auf Italien - heißes Duell, ab 17.00 Uhr live. Alle Achtelfinal-Partien sind live bei MagentaSport zu sehen. Deutschland gegen Portugal ab 13.30 Uhr am Samstag zudem kostenlos.Per Günther glaubt, dass die deutsche Auswahl mit den Portugiesen wenig Probleme haben sollte: "Sie haben in diesem Turnier noch nicht einmal 70 Punkte erzielt. Sie kämpfen, die Bilder vom Weiterkommen sind schön - aber offensiv ist das einfach zu wenig." Den Experten-Kollegen Steffen Hamann hat die deutsche Auswahl durch weg überzeugt: "Wir hatten noch das eine oder andere Thema: Johannes Voigtmann abgereist, der Headcoach steht nicht an der Seitenlinie, aber das zeigt, wie erwachsen diese Mannschaft geworden ist in den letzten Jahren."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen zur FIBA EuroBasket 2025 - bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Deutschland trifft im Achtelfinale auf Portugal - Samstag ab 13.30 Uhr live und kostenlos. Auch alle weiteren Partien der FIBA EuroBasket 2025 gibt es live bei MagentaSport zu sehen - die Achtelfinals am Samstag starten ab 10.50 Uhr mit Türkei gegen Schweden. Ein Wochenende mit jeweils 12 Stunden erstklassigem Live-Basketball! Plus 3x3-EM mit 2 deutschen Teams!"Spaniens ist derzeit kein Faktor im Europa- oder Welt-Basketball"Griechenland besiegelt das Aus des Europameisters. Spanien kassiert die 3. Niederlage und beendet die Vorrunde auf Platz 5. Es ist das schlechteste Abschneiden bei einer EM seit 1959. Griechenland feiert den Gruppensieg der Gruppe C und trifft im Achtelfinale am Sonntag auf Israel -ab 20.35 Uhr live.Per Günther hat das Ende einer Ära in der neuen Podcast-EM-Spezial-Folge ausgemacht: "Wenn Spanien jetzt mit Estland, Großbritannien und Zypern nach Hause fährt, ist das schon heftig. Man muss die große Tür aufmachen: Das ist das Ende einer Ära. Meine spanischen Ängste sind vorbei - auch mit Scariolo, der Zone und den Hernangómez-Brüdern, die in diesem Turnier und besonders heute kein Faktor waren. In einer Sechsergruppe lässt du nur Zypern hinter dir - das ist der letzte Nagel im Sarg. Die nächste Generation mit Hugo González und Co. mag kommen, aber fürs Erste gilt: Spanien ist derzeit kein Faktor im Europa- oder Weltbasketball."Günther über die Griechen aus deutscher Konkurrenz-Sicht: "Griechenland hat die Puzzleteile wie Shooting, Erfahrung, eine Winning-Infrastruktur) ist besser als die meisten - aber für mich nicht brandgefährlich."Allerdings muss Deutschland erst mal im Achtelfinale am Samstag gegen Portugal gewinnen: "Ich wollte heute zum ersten Mal richtig in Portugal einsteigen, bin bei den Basics gestartet - und habe bei FIBA Europe gesehen: Portugal macht 63 Punkte pro Spiel. Da habe ich aufgehört und mir lieber Slowenien und Italien angesehen", so Günther.Hier gibt's den neuen EM-Podcast auf die Ohren: https://open.spotify.com/episode/2QNCRktVgFxtI1Ia6X38Ix?si=LpywM6pjTcuPTHNKZS2O4gSpannende Tabellenkonstellation vor dem abschließenden Gruppenspiel Griechenland gegen Spanien. Der Europameister steht vor dem Aus und schwört sich vor der Partie auf das erste Endspiel ein. Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cTFsY3FPZXQ3MlExU2MxN0JxOGJLbUVUMFRwVVhlMmFvNUlrR1BEVkxvVT0=Tyler Dorsey, Griechenland, 22 Punkte: "Großartiger Sieg. Wir haben dieses Spiel gebraucht, weil die K.o.-Spiele genauso ablaufen werden. Das werden harte Kämpfe. Gegen Ende der Partie haben wir ein paar einfache Fehler gemacht, weshalb wir es uns selbst schwer gemacht haben. Das war mental wertvoll. Man muss einen Weg finden solche engen Spiele zu gewinnen. " Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WmZ1Vk15THlSSXRJR3orYm42aG9KN1NkemcvVmhNTWQvbm83V3gwanQvaz0=Jaime Pradilla, Spanien: "Wir sind ein paar Mal in diesem Spiel zurückgekommen. Wir haben bis zum Ende daran geglaubt. Wir haben leider einige Freiwürfe liegen gelassen. Wir haben bis zum Ende gekämpft und müssen von den Dingen lernen, die wir schlecht gemacht haben. Es ist sehr lange her, dass Spanien sich nicht mehr für die nächste Runde qualifiziert hat. Wir werden daraus lernen. Mit dieser Mentalität werden wir zurückkommen. Die jungen Spieler sind bei diesem Turnier vorangegangen. Das ist die Zukunft unseres Teams." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V0FvRWI5aWJ0aExnNzczTDJiUTh4b3VWcGdMb2dWZDhEajBVZjg2SXg0Zz0=Deutschland - Portugal: Samstag, 13.30 Uhr live & kostenlos: "Sind sehr erwachsen geworden"Leon Kratzer, DBB-Team, über den Tapetenwechsel von Tampere nach Riga: "Der Tapetenwechsel tut ganz gut, mal was anderes zu sehen. Es ist natürlich extrem wichtig die Halle auszuchecken, an die Körbe gewöhnen und uns gut vorzubereiten." Über den Reisetag. "Früh ging der Flieger. Es ist immer etwas stressig früh aufzustehen, vor allem, wenn man nach so einem späten Spiel spät ins Bett kommt. Haben den Tag gut verbracht, konnten Kaffee trinken, wer wollte." Maodo Lo lacht sich über diese Antwort kaputt. "Kaffee ist eine coole Antwort." Leon Kratzer über die Wichtigkeit von Kaffee: "Extrem wichtig. Guter Kaffee macht enorm viel aus." Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ejJHaFZJK1JrVlkxS1VaM2ZMZVRMNWs2dFpSeFNpYUg2Y2VPTXhYbEV5Zz0=MagentaSport-Experte Steffen Hamann mit einem Fazit zur deutschen Gruppenphase: "Wir haben daran geglaubt, dass wir als Erste aus dieser Vorrunde rausgehen, aber dass wir das so dominant und mit einer Leichtigkeit, mit so viel Spielfreude und auch mit allem außen rum als komplettes Paket bekommen, hätte ich nicht geglaubt. Wir hatten noch das ein oder andere Thema: Johannes Voigtmann abgereist, der Headcoach steht nicht an der Seitenlinie, aber das zeigt, wie erwachsen diese Mannschaft geworden ist in den letzten Jahren." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NGdhTW9wRHFKNmQrMjE5OWMrTTl3N0tudDVBOVJ6YVFUMlBKYnRHRUZmRT0=Basketball live bei MagentaSportDie k.o.-Runde der FIBA EuroBasket 2025:Achtelfinale, Tag 1Samstag, 06.09.2025:Ab 10.50 Uhr: Türkei - Schweden - Kommentar: Markus KrawinkelAb 13.30 Uhr: Deutschland - PortugalModeration: Jan Lüdeke, Experte: Per Günther; Experte (aus den USA): Moritz Wagner, Kommentar: Sebastian Ulrich, Co-Kommentar: Steffen Hamann, Field Reporterin: Stefanie BlochwitzAb 17.00 Uhr: Litauen - LettlandModeration: Jan Lüdeke, Experte: Per Günther; Experte (aus den USA): Moritz Wagner, Kommentar: Michael Körner, Co-Kommentar: Marie Gülich, Field Reporterin: Stefanie BlochwitzAb 20.35 Uhr: Serbien - Finnland - Kommentar: Alexander Frisch, Expertin: Ireti AmojoSonntag, 07.SeptemberAchtelfinale, Tag 2Ab 10.50 Uhr: Bosnien-Herzegowina - PolenAb 13.45 Uhr: Frankreich - GeorgienAb 17.00 Uhr: Italien - SlowenienAb 20.35 Uhr: Griechenland - IsraelAlle Informationen zum Programm und Inhalten gibt es auch hier: www.magenta.tv/sport (https://deref-gmx.net/mail/client/9goPBwEulzA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2F5i48o.r.sp1-brevo.net%2Fmk%2Fcl%2Ff%2Fsh%2F6rqJfgq8dISlVIR7YNYIsRibfWN%2Fq4jSfQertsBD)3x3-Europe Cup in DänemarkSamstag, 06. 3x3-Europe Cup in Dänemark
Samstag, 06. September
Übertragungsbeginn: 11.50 Uhr live und kostenlos
Deutsche Spiele Männer - Gruppen-Phase
Ab 15.10 Uhr: Deutschland - Ungarn
Ab 18.10 Uhr: Deutschland - Frankreich
Sonntag, 07. September
FINALTAG - Übertragungsbeginn: 09.50 Uhr live und kostenlos