HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Freenet von 34,40 auf 34,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Stippig passte sein Bewertungsmodell am Freitag an die Berichte zum möglichen Börsengang von waipu.tv sowie den Start der Andienungsphase aus der Übernahmeofferte von JD.com an Ceconomy an. Freenet ist ein Großaktionär des Elektronikhändlers./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0Z2ZZ5
© 2025 dpa-AFX-Analyser