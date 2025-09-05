Mitteilung des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.:

Erfolgreicher Weg wird fortgesetzt: Schalke 04 und Christina Rühl-Hamers gehen gemeinsam in die Zukunft

Königsblau setzt im Vorstand auf Kontinuität und geschätzte Expertise: Christina Rühl-Hamers hat ihren Vertrag am Freitag (5.9.) langfristig verlängert. Zuvor hatte der Aufsichtsrat des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. auf seiner ordentlichen Sitzung den dafür notwendigen Beschluss einstimmig gefasst. Rühl-Hamers bildet gemeinsam mit Matthias Tillmann (Vorsitzender) und Frank Baumann (Sport) den Vorstand des S04, sie ist das dienstälteste Mitglied des Gremiums.

