Die Sanofi-Aktie rauschte am Donnerstag um -9% in die Tiefe und stabilisierte sich nur knapp über ihrem 3-Jahrestief. Was steckt hinter dem Kurssturz des französischen Pharmakonzerns und ergibt sich für Anleger hier die Gelegenheit zum einem Schnäppchenkauf? Auf den ersten und zweiten Blick Auf dem ersten Blick ist gar kein Grund für den Kurssturz der Sanofi-Aktie ersichtlich. Der Pharmakonzern stellte gestern die Phase-3-Studienergebnisse zu seinem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de