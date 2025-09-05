Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
29/08/2025
FR0013230612
570
19.5018
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
01/09/2025
FR0013230612
1,421
19.4621
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
02/09/2025
FR0013230612
1,367
19.3431
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/09/2025
FR0013230612
1,109
19.3808
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
04/09/2025
FR0013230612
2,356
19.3531
XPAR
TOTAL
6,823
19.3907
