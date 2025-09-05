EQS-News: Advanced Blockchain AG
Der Jahresabschluss 2024 der Advanced Blockchain AG steht auf der Invesor Relations Website als Download zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2024 erhielt aufgrund der historischen Ereignisse in der zypriotischen Tochtergesellschaft (siehe Corporate News vom 27.08.2025) ein eingeschränktes Testat des Wirtschaftsprüfers.
Die Einladung zur Hauptversammlung nebst Tagesordnung sowie sämtliche relevante Unterlagen werden in den nächsten Tagen auf der ABAG-Website veröffentlicht.
Über die Advanced Blockchain AG
Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.
Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com.
Kontakt:
ir@advancedblockchain.com
05.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Advanced Blockchain AG
|Scharnhorststraße 24
|10115 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930403669510
|Fax:
|+4930403669511
|E-Mail:
|info@advancedblockchain.com
|Internet:
|www.advancedblockchain.com
|ISIN:
|DE000A0M93V6
|WKN:
|A0M93V
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2193774
