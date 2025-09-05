Stahlwerte haben am Freitag von der positiven Entwicklung im Rohstoffsektor profitiert. Besonders stark zeigen sich Thyssenkrupp mit einem Plus von mehr als fünf Prozent sowie Salzgitter mit einem Anstieg von acht Prozent. Damit näherten sich die Thyssenkrupp-Papiere wieder der Marke von 10 Euro, während Salzgitter in einem seit Juli bestehenden Abwärtstrend Boden gutmacht.Die Preise für Industriemetalle wie Kupfer zogen im Vorfeld der US-Arbeitsmarktdaten an. Diese könnten eine Abschwächung des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
