Unternehmen: BASTEI LÜBBE AG
Anlass der Studie: Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 05.09.2025
Kursziel: 15,00 EUR
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

HIT-Feedback: Starke Marktposition im Bereich communitygetriebene Imprints durch jüngste Kooperation untermauert



Im Rahmen der Präsentation von CFO Mathis Gerkensmeyer auf den Hamburger Investorentagen erhielten wir ein Update, welches unseren Investmentcase weiter untermauert hat.



In der Unternehmenspräsentation wurde die starke Marktstellung im Bereich der community-getriebenen Imprints - insbesondere LYX - betont. Diese zeigt sich nicht nur im überdurchschnittlichen Wachstum von Bastei Lübbe in diesem Segment (CAGR 2022-2024: 32,3%), sondern auch in den innovativen Events und Kooperationen. So veranstaltete das Unternehmen in 2024 das erste LYX-Festival und führte darüber hinaus in Kooperation mit IKEA verschiedene Events in Einrichtungshäusern durch, bei denen die Community u.a. aktiv in die Gestaltung eines IKEA-LYX-Zimmers eingebunden wurde. Ein weiteres Symbol für die herausragende Position ist die Ankündigung, dass Thalia, der größte deutsche stationäre Buchhändler, in Münster den ersten LYX-Store eröffnen wird. Auch wenn der direkte Umsatzeffekt für Bastei Lübbe noch gering sein dürfte, hat dieser Schritt hohen symbolischen Charakter und könnte bei Erfolg repliziert werden.



Auch jenseits von LYX entwickeln sich die community-getriebenen Verlagsmarken wie ONE oder Community Editions sehr dynamisch und dürften im abgelaufenen Geschäftsjahr ebenfalls zweistellige Wachstumsraten erzielt haben. Dass Bastei Lübbe mit seinem Lektorat den Zeitgeist treffsicher aufgreift, zeigt sich nicht nur in Marktanteilsgewinnen der letzten Jahre, sondern auch in der erfolgreichen Verwertung der Stoffe in Serien- und Filmproduktionen. Welche Impulse solche Adaptionen auf die Buchverkäufe haben können, verdeutlicht die Amazon-Erfolgsserie Maxton Hall der LYXAutorin Mona Kasten, die weltweit Spitzenplätze in den Serien-Charts erreichte und im November 2025 mit einer zweiten Staffel fortgeführt wird.



Fazit: Das Feedback der Hamburger Investorentage hat unsere positive Einschätzung bestätigt. Aus unserer Sicht hat der Kapitalmarkt zwar den erfolgreichen Turnaround von Bastei Lübbe in der Aktienkursentwicklung honoriert, reflektiert jedoch noch nicht die exzellente Wettbewerbsposition im wachsenden New- und Young-Adult-Segment. Wir bekräftigen daher unser Rating 'Kaufen' sowie das Kursziel von 15,00 EUR.







