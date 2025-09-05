Der Zentralwechselrichter Sunny Central Storage UP des Wechselrichterherstellers SMA erfüllt die Anforderungen für einen netzbildenden Modus mit Momentanreserve. Das bestätigt ein VDE SMA hat für den Zentralwechselrichter Sunny Central Storage ein offizielles Einheitenzertifikat nach VDE-AR-N für den netzbildenden Modus (Grid-Forming-Modus) mit Momentanreserve erhalten. Dies ist laut Hersteller das erste Zertifikat seiner Art für netzbildende Batterie-Wechselrichter im Netzparallelbetrieb im Grid-Forming-Modus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
