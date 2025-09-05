Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Aufsichtsrat des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. ("FC Schalke 04") hat heute (5. September 2025) beschlossen, den Vorstand zu ermächtigen, eine neue Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der Anleihe 2021/2026 (ISIN DE000A3E5TK5/ WKN A3E5TK) und der Anleihe 2022/2027 (ISIN DE000A3MQS49/ WKN A3MQS4) zu begeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung von FC Schalke 04: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
