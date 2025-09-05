NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag nach dem US-Arbeitsmarktbericht überwiegend moderat zugelegt. Dem marktbreiten Aktienindex S&P 500 reichte das schon in den ersten Handelsminuten für einen Rekord - zuletzt behauptete er ein Plus von 0,28 Prozent auf 6.520,09 Punkte. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,16 Prozent auf 45.693,14 Punkte hoch.

Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um deutlichere 0,74 Prozent auf 23.807,95 Punkte zu. Ihm half ein Kurssprung von Broadcom nach starken Geschäftszahlen des Chipherstellers. Mit dem Elektroautobauer Tesla war zudem ein weiteres Index-Schwergewicht bei den Anlegern gefragt.

Die weltgrößte Volkswirtschaft hatte im August erneut weniger Arbeitsplätze als erwartet geschaffen. Zudem wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten nach unten revidiert. Angesichts der schwachen Daten dürfte einer Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September kaum noch etwas im Wege stehen, allerdings nähren die Jobdaten mittlerweile auch Konjunktursorgen./gl/mis

