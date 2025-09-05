Original-Research: CANTOURAGE GROUP SE - von Montega AG



05.09.2025 / 17:20 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu CANTOURAGE GROUP SE Unternehmen: CANTOURAGE GROUP SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 05.09.2025 Kursziel: 10,00 EUR (zuvor: 13,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Wachstumschancen durch Internationalisierung und margenstärkere Produkte überwiegen regulatorischen Gegenwind



Die am 04.09. veröffentlichte Corporate News verdeutlicht, dass sich das regulatorische Umfeld im deutschen Cannabismarkt verändern wird. Während der diskutierte Gesetzesentwurf Einschränkungen wie das Verbot des Versandhandels, strengere Regeln für Telemedizin sowie erweiterte Dokumentationspflichten vorsieht, bleibt das grundsätzliche Nachfragepotenzial nach medizinischem Cannabis in Deutschland unverändert hoch. Auch mögliche Preisregulierungen im Erstattungssystem ändern nichts an der Tatsache, dass Deutschland einer der größten Märkte weltweit bleibt.



Für Cantourage ergibt sich aus dieser Entwicklung die Notwendigkeit, das Geschäftsmodell weiter zu diversifizieren und die starke Marktstellung gezielt auszubauen. Bereits heute zeigt sich, dass das Unternehmen auf diese Veränderungen vorbereitet ist: Mit einem klaren Fokus auf margenstärkere Produktkategorien wird Cantourage weniger abhängig vom volumengetriebenen Blütengeschäft. Standardisierte Wirkstoffe für magistrale Rezepturen bieten Cantourage nicht nur höhere Margen, sondern auch eine nachhaltige Differenzierung gegenüber Wettbewerbern.



Parallel treibt Cantourage die Internationalisierung konsequent voran. Besonders Großbritannien entwickelt sich dynamisch mit dreistelligen Wachstumsraten und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen. Auch Polen zeigt erste positive Erholungstendenzen und dürfte ab 2026 zunehmend zum Konzernergebnis beitragen. Damit gewinnt das Geschäftsmodell deutlich an Resilienz und ist künftig breiter aufgestellt - ein zentraler Vorteil in einem jungen, stark wachsenden europäischen Markt.



Auf Basis dieser Entwicklungen passen wir unsere Prognosen für 2025 und 2026 an. Zwar erwarten wir für den deutschen Markt kurzfristig sinkende Volumina und Margen, gleichzeitig sehen wir jedoch durch die internationale Expansion und den Hochlauf margenstarker Produkte erhebliche Chancen. Für 2025 gehen wir weiterhin von einem robusten Umsatzwachstum von 66% aus, auch wenn die Rohertragsmarge zunächst etwas niedriger ausfallen dürfte. Unsere EBITDA-Prognose haben wir vorsichtig angepasst, bleiben jedoch überzeugt, dass Cantourage mittelfristig wieder eine deutliche Ergebnisverbesserung erzielen wird.



Fazit: Trotz regulatorischer Anpassungen in Deutschland bleibt Cantourage hervorragend positioniert, um am strukturellen Wachstum des europäischen Cannabismarktes zu partizipieren. Mit einem klaren Fokus auf Internationalisierung und margenstarke Produkte steigt die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells spürbar. Wir bestätigen daher unser Kaufen-Votum und reduzieren lediglich aufgrund vorsichtigerer Annahmen unser Kursziel leicht auf 10,00 EUR. Aus unserer Sicht überwiegen die Chancen deutlich die Risiken.







