EQS-News: Cantourage Group SE
/ Schlagwort(e): Expansion
Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung innerhalb der oder in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan oder einer sonstigen Rechtsordnung, in der eine solche Veröffentlichung oder Verbreitung unzulässig wäre. Die wichtigen Hinweise am Ende dieser Mitteilung sind zu beachten.
Der polnische Markt hatte Ende 2024 nach Änderungen gesetzlicher Vorgaben - insbesondere durch Einschränkungen bei Online-Verschreibungen - einen temporären Rückgang erlebt. Marktbeobachter gehen jedoch davon aus, dass sich die Nachfrage im Laufe des Jahres 2025 wieder deutlich erholen und 2026 neue Höchstwerte erreichen wird.
Cantourage bereitet sich gemeinsam mit PharmaVitae gezielt auf dieses erwartete Wachstum vor. Für das kommende Jahr streben die beiden Partner mindestens eine Verdopplung des Absatzes an - von rund 500 Kilogramm in diesem Jahr auf über eine Tonne Cannabisblüten im Jahr 2026. Neben den aktuell angebotenen Sorten Gelato 33 und MAC 1 befinden sich derzeit vier weitere Produkte, welche in Deutschland bereits stark nachgefragt sind, im Zulassungsverfahren für den polnischen Markt.
"Polen entwickelt sich zunehmend zu einem der spannendsten europäischen Absatzmärkte," sagt Philip Schetter, CEO von Cantourage. "Gemeinsam mit PharmaVitae bauen wir auf einem äußerst erfolgreichen ersten Jahr auf. Die starke Nachfrage zeigt, dass unser Qualitätsanspruch auch international überzeugt."
Malgozata Leman-Borsuk, CEO von PharmaVitae, ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit Cantourage hat sich von Beginn an als außergewöhnlich erfolgreich erwiesen. Mit Gelato 33 erweitern wir unser Sortiment um eine weitere Sorte, die in Polen großes Potenzial hat."
Auch beim Anbauer LOT420 in Kanada freut man sich, dass die eigenen Produkte nun in einem weiteren Land zugänglich werden: "Bei LOT420 setzen wir alles daran, Patient:innen die bestmögliche Qualität zu bieten. Es ist für uns immer etwas Besonderes, wenn wir unsere Produkte in einem neuen Land verfügbar machen können. Wir hoffen, dass unsere Sorte Gelato 33 ihren Erfolg auch in Polen fortsetzen kann und zu einem wichtigen Bestandteil der Patientenversorgung wird," sagt Stefan Macdonald, CEO von LOT420.
Angesichts der aktuellen Diskussion hinsichtlich möglicher Gesetzesänderungen im Heimatmarkt Deutschland setzt Cantourage verstärkt auf die Diversifizierung in Europa. Gleichzeitig bleibt das Unternehmen zuversichtlich, dass Deutschland der wichtigste Absatzmarkt bleibt. Denn nicht zuletzt die aktuelle Marktentwicklung in Polen zeigt, dass die Nachfrage nach geprüften und sicheren Cannabisarzneimitteln unabhängig vom Bezugsweg wächst.
Über Cantourage
Weitere Informationen: www.cantourage.com
Über PharmaVitae
Weitere Informationen: www.pharmavitae.com.pl
Kontakt Investor Relations
Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (ProspektVO) dar.
04.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstraße 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cantourage.com
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
|ISIN:
|DE000A3DSV01
|WKN:
|A3DSV0
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2223562
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2223562 04.11.2025 CET/CEST