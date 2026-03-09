Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE Unternehmen: Cantourage Group SE ISIN: DE000A3DSV01 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.03.2026 Kursziel: 8,00 EUR (zuvor: 6,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA

Cantourage schüttelt administrative Lasten ab - operative Entwicklung rechtfertigt Kurszielerhöhung



Cantourage hat mit der Vorlage des nunmehr vollständig testierten Konzernabschlusses für 2024 den lang ersehnten administrativen Befreiungsschlag vollzogen. Das uneingeschränkte Testat der PKF Wulf Gruppe macht endlich einen Haken hinter die verzögerte Berichterstattung der Vergangenheit und beseitigt damit eine wesentliche Belastung für das Vertrauen der Investoren. In Kombination mit der positiven Guidance für 2025 - die einen Umsatzsprung auf rund 90 Mio. EUR bei einem Rekord-EBITDA von 5,5 bis 6,5 Mio. EUR vorsieht - dürfte sich die Investorenkonfidenz in die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells nun spürbar erhöhen.



Ein wesentlicher Treiber für die künftige Wertentwicklung ist zudem die angekündigte Umstellung der Rechnungslegung auf den internationalen Standard IFRS. Dieser Wechsel wirkt wie ein technischer Ergebnisturbo: Unter IFRS-Regime entfallen die nach HGB obligatorischen, planmäßigen Abschreibungen auf den Goodwill. Da Cantourage ein hochskalierbares Asset-light-Modell verfolgt und die Werthaltigkeit seiner Positionen durch das enorme organische Wachstum untermauert wird, entfällt durch den Wegfall dieser fixen Abschreibungsraten eine erhebliche technische Last in der GuV. Dies führt zu einer deutlich verbesserten Darstellung der operativen Ertragskraft und erhöht die Transparenz für den Kapitalmarkt. Mit Vorlage des 2026er Geschäftsberichts werden wir diese Änderung in unserem Modell berücksichtigen.



Flankiert wird die positive bilanzielle Entwicklung von einer hohen operativen Resilienz. Trotz der anhaltenden regulatorischen Debatten im Inland erweist sich das Geschäftsmodell von Cantourage als äußerst robust. Die Sorgen vor einem massiven politischen 'Rollback" bei der Medizinalcannabis-Gesetzgebung erscheinen nach den jüngsten Branchenfeedbacks übertrieben. Vielmehr zeichnet sich ab, dass Cantourage dank seiner hohen pharmazeutischen Standards und der diversifizierten Lieferkette - mit über 30 Partnern primär aus Kanada und Fertigungskapazitäten in Portugal - seine Marktanteile in Deutschland sogar ausbauen kann, während gleichzeitig die Märkte in UK und Polen zunehmend signifikante Ergebnisbeiträge liefern. Insofern haben wir unsere Rohertragsschätzungen für 2026 ff. spürbar erhöht, was sich auch in signifikanten Verbesserungen des EPS widerspiegelt (noch ohne Berücksichtigung der geplanten Umstellung auf IFRS).



Fazit: Mit dem nun vorliegenden Testat hat Cantourage die größte Baustelle in der Außenwahrnehmung geschlossen und eine wachsende Vertrauensbasis geschaffen. Die Professionalisierung der Finanzkommunikation sowie die Umstellung auf internationale Bilanzierungsstandards dürften zudem weiteren Investorenkreisen, insbesondere institutionellen Anlegern, den Zugang zur Aktie erleichtern. Angesichts der günstigen Bewertung (KGV 2027e: 10,1 und EV/EBITDA 2027e: 4,9) heben wir unser Kursziel auf 8,00 EUR an und bekräftigen unser 'Kaufen'-Votum.







