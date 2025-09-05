Am deutschen Aktienmarkt sah es am Freitag zunächst nach einem freundlichen Wochenausklang aus. US-Arbeitsmarktdaten sorgten jedoch für die Wende. Der DAX beendete den Handel schließlich mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 23.596,98 Punkten. Der MDAX legte hingegen 0,7 Prozent auf 30.011,98 Zähler zu.Schwache US-Arbeitsmarktdaten haben den DAX am Freitag deutlich unter Druck gesetzt. Zwar rechnen die Märkte nun fest mit einer Zinssenkung der US-Notenbank in rund zwei Wochen, gleichzeitig wachsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär