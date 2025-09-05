Tesla setzt voll und ganz auf seinen aktuellen CEO Elon Musk. Der soll jetzt mit einem unvorstellbar großen Vergütungspaket gebunden werden. Erreicht Musk alle Ziele, würde er in einigen Jahren zum ersten Billionär der jüngeren Geschichte aufsteigen. Eingebrochene Verkaufszahlen, Probleme mit dem autonomen Fahren und ein rückläufiger Aktienkurs halten Tesla offenbar nicht davon ab, sich voll und ganz seinem aktuellen CEO Elon Musk zu verschreiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n