NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Freitag nur kurzzeitig positiv auf einen schwachen US-Arbeitsmarktbericht reagiert. Der marktbreite Aktienindex S&P 500 stieg zwar schon früh auf ein Rekordhoch, legte dann aber den Rückwärtsgang ein und schloss 0,32 Prozent tiefer bei 6.481,50 Punkten. Gleiches galt für den Leitindex Dow Jones Industrial, der sich mit einem Minus von 0,48 Prozent auf 45.400,86 Punkte verabschiedete. Für die Woche verbuchte er einen Verlust von 0,3 Prozent.

Der Nasdaq 100 hatte anfangs deutlicher zugelegt und ging 0,08 Prozent fester mit 23.652,44 Punkten aus dem Handel und schaffte damit ein Wochenplus von einem Prozent. Zwar stützten die Kursgewinne der Indexgrößen Broadcom und Tesla den technologielastigen Auswahlindex. Doch mit den Broadcom-Branchenkollegen AMD und Nvidia gab es auch schwergewichtige Verlierer./gl/nas

