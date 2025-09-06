Tokenisierung entfesselt: Republic führt die Ethereum-Revolution

Anzeige / Werbung

"Die nächste Generation der Märkte, die nächste Generation der Wertpapiere, wird die Tokenisierung von Wertpapieren sein." - Larry Fink, CEO von BlackRock

Dieser Artikel wird im Namen von Republic Technologies veröffentlicht.

Wenn der CEO von BlackRock - dem größten Vermögensverwalter der Welt - erklärt, dass die Zukunft der Märkte in der Tokenisierung liegt, dann sollten Investoren aufmerksam zuhören. Larry Finks Worte sind mehr als ein Soundbite; sie sind ein Signal für die nächste Evolutionsstufe des globalen Finanzsystems.

Tokenisierung bedeutet nicht Spekulation. Sie bedeutet, dass die Infrastruktur des Finanzsystems - Wertpapiere, Zahlungen, Compliance, ja sogar Identitäten - auf Blockchain-Basis neu aufgebaut wird. Von JPMorgan bis Deutsche Bank, von Visa bis PayPal setzen bereits zahlreiche Institutionen auf Ethereum, das weltweit führende Smart-Contract-Netzwerk.

Für Anleger gab es bislang kaum einen börsennotierten Pure-Play, um direkt an diesem Trend zu partizipieren. Das ändert sich jetzt.

Die Antwort heißt: Republic Technologies Inc. (ISIN: CA7608011002 | WKN: A41AYF | Symbol: 7FM0).

Vom Gesundheitssektor zu Ethereum: Der strategische Pivot

Im Juni 2025 verkündete Beyond Medical Technologies seine Transformation zu Republic Technologies (ISIN: CA7608011002 | WKN: A41AYF | Symbol: 7FM0). Unter neuer Führung wurde das Geschäftsmodell radikal neu ausgerichtet - weg von Health-Tech, hin zu Blockchain-basierter Unternehmensinfrastruktur.

Im Zentrum steht die Attestation-Plattform von Republic. Sie nutzt Ethereum-Validatoren, um kryptografische Nachweise von Daten, Handlungen und Identitäten zu erzeugen - unveränderlich, überprüfbar und branchenübergreifend einsetzbar. Erste Pilotprojekte fanden im Gesundheitswesen statt, doch inzwischen richtet sich die Nachfrage auch auf Finanzen, Bildung und Lieferketten.

Das Modell basiert auf einem doppelten Wachstumsantrieb:

Enterprise Attestation Services → Unveränderbare Verifikationen für Unternehmen in regulierten Branchen. ETH-Treasury & Validator-Betrieb → Eigenes ETH-Reserve-Management, das sowohl die Plattform absichert als auch regelmäßige Renditen durch Staking generiert.

Damit verbindet Republic Infrastruktur, Compliance und Ertragskraft - ein Mix, den es in den öffentlichen Märkten so bisher nicht gab.

Warum Ethereum?

Die Entscheidung für Ethereum ist kein Zufall.

Ethereum sichert aktuell über 279,5 Mrd. USD an Werten und hat eine globale Marktkapitalisierung von 519,7 Mrd. USD (Stand September 2025).

und hat eine globale Marktkapitalisierung von (Stand September 2025). Es ist die bevorzugte Blockchain für institutionelle Adoption - von BlackRock über JPMorgan bis zu Visa und PayPal.

- von BlackRock über JPMorgan bis zu Visa und PayPal. Seine Dezentralisierung und Komponierbarkeit machen es zum idealen Fundament für Republics Infrastruktur- und Treasury-Strategien.

Republics ETH-Exposure ist bereits beachtlich:

ETH-Bestand: 4,93 Mio. CAD

4,93 Mio. CAD Durchschnittlicher Kaufpreis: 2.984,11 CAD

2.984,11 CAD Aktueller ETH-Kurs: 5.954,09 CAD

5.954,09 CAD Zielrendite: ~7% durch Validator-Operationen und Treasury-Management

~7% durch Validator-Operationen und Treasury-Management ETH-Accruals: ~6,67% des NAV in strukturierten Strategien, aktuell ~1,75% wöchentliche Rendite (Stand August 2025)

Republic setzt damit auf eine bewährte, institutionell validierte Blockchain und kombiniert sie mit diszipliniertem Treasury-Management.

Institutionelles Rückgrat: Fireblocks & FalconX

Zwei Partnerschaften stechen besonders hervor:

Fireblocks : Weltmarktführer für digitale Asset-Infrastruktur. Vertraut von über 1.800 Institutionen , liefert Fireblocks Custody, Wallets, Tokenisierung und sichere Konnektivität. Für Republic bedeutet das eine resiliente Basis für ETH-Treasury und Validator-Betrieb.

: Weltmarktführer für digitale Asset-Infrastruktur. Vertraut von über , liefert Fireblocks Custody, Wallets, Tokenisierung und sichere Konnektivität. Für Republic bedeutet das eine für ETH-Treasury und Validator-Betrieb. FalconX: Das weltweit größte Prime Brokerage für digitale Assets. Mit tiefer Liquidität, Execution-Services und institutioneller Kreditvergabe unterstützt FalconX Republic bei kapitaleffizienten ETH-Strategien.

Gemeinsam bilden Fireblocks und FalconX das Infrastruktur- und Ausführungsfundament von Republic - und heben das Unternehmen von kleineren Blockchain-Playern ab, denen der institutionelle Zugang fehlt.

Strategische Trading-Power: QCP Capital

Ein weiterer Partner ist QCP Capital, Asiens führender Anbieter von Trading- und Investmentlösungen im Digital-Asset-Sektor. QCP ist bekannt für innovative Derivatstrategien und enge Zusammenarbeit mit Playern wie Metaplanet.

Für Republic bedeutet die Partnerschaft mit QCP, dass die ETH-Reserven nicht passiv gehalten, sondern aktiv optimiert werden - mit institutionellen Methoden und globalem Marktzugang.

Damit erhält Republic eine asiatische Dimension und zeigt, dass es seine Strategien sowohl im Westen als auch im Osten erfolgreich umsetzt.

Rechtliche Stärke: Foley Lardner LLP

Globales Wachstum erfordert rechtliche Exzellenz - hier kommt Foley & Lardner LLP ins Spiel.

Mit 1.100 Anwälten in 27 Büros ist Foley eine U.S.-Top-Kanzlei, bekannt für Corporate Law, IP und grenzüberschreitende Transaktionen. Republics Zusammenarbeit mit Foley unterstreicht die Ausrichtung auf Governance, Compliance und die Expansion in den U.S.-Markt.

Besonders relevant: Republic treibt seine Cross-Listing-Initiative auf dem OTCQB voran. Ein erfolgreicher U.S.-Listing-Schritt würde:

Zugang für U.S.-Investoren verbreitern

Liquidität und Handelsvolumen erhöhen

Neue Aufmerksamkeit von Nordamerika aus generieren

Für Anleger bedeutet das: Jetzt einsteigen, bevor die U.S.-Teilnahme die Aktie in neue Höhen treiben könnte.

Finanzierung & Bilanzstärke

In der ersten Jahreshälfte 2025 sammelte Republic über 3,45 Mio. CAD durch Platzierungen und Wandelanleihen ein. Diese Mittel flossen in:

ETH-Aufbau und Validator-Infrastruktur

Ausbau der Attestation-Plattform

Marketing- und Expansionsinitiativen

Das Ergebnis: Ein starker ETH-Bestand, Partnerschaften mit führenden Custodians und die Vorbereitung auf den Launch des Attestation-Dashboards Ende 2025.

Ausblick: Zweite Jahreshälfte 2025 und darüber hinaus

Republic hat vier klare Prioritäten:

Rebrand & Ticker-Übergang finalisieren - Republic Technologies als Blockchain-Pure-Play festigen. Attestation-Dashboard (Early Access) launchen - Unternehmen erste On-Chain-Verifikationen ermöglichen. Ethereum-Infrastruktur skalieren - Validator-Netzwerk ausbauen, Uptime optimieren, Renditen steigern. Globale Expansion - Go-to-Market-Strategien für USA, Europa und Asien mit Partnerprogrammen und Pilotprojekten.

Erfolgreich umgesetzt, wird Republic zu einem Kategorie-Führer für Blockchain-basierte Attestation und ETH-Treasury-Management.

Warum gerade jetzt?

Makro-Trend: Ethereum etabliert sich als institutionelle Infrastruktur.

Ethereum etabliert sich als institutionelle Infrastruktur. First-Mover: Republic ist das erste börsennotierte Unternehmen Kanadas mit klarem Ethereum-Fokus.

Republic ist das erste börsennotierte Unternehmen Kanadas mit klarem Ethereum-Fokus. Starke Partner: Fireblocks, FalconX, QCP und Foley verleihen institutionelle Glaubwürdigkeit.

Fireblocks, FalconX, QCP und Foley verleihen institutionelle Glaubwürdigkeit. Disziplinierte Treasury-Strategie: ETH-Reserven bereits hochprofitabel gemanagt.

ETH-Reserven bereits hochprofitabel gemanagt. U.S.-Cross-Listing: OTCQB-Notierung könnte zum Katalysator werden.

Fazit

Larry Finks Satz war kein Marketing-Spruch - es war ein Fahrplan. Republic Technologies baut sich als börsennotierter Proxy für diesen Fahrplan auf: Attestation-Services auf Ethereum-Basis, kombiniert mit einem renditestarken ETH-Treasury, abgesichert durch die besten Partner der Branche.

Für Investoren, die frühzeitig beim Megatrend Tokenisierung dabei sein wollen, könnte Republic Technologies genau jetzt die spannendste Chance am Markt sein.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US5949724083,US44812J1043,CA7608011002,CA83411A2056