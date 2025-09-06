Bond-Refinanzierungen und Umtauschangebot
Fußball-Zweitligist Schalke 04 nutzt die Länderspielpause, um finanzielle Themen anzugehen, so haben die Königsblauen unter Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission einer neuen Unternehmensanleihe zur Refinanzierung der beiden laufenden Schalke-Anleihen 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5; 5,75% p.a.) und 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49; 5,50% p.a.) beschlossen. Dabei soll es sowohl ein Umtauschangebot für Alt-Anleger als auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
