Die Anerkennung spiegelt die Leistungen von NetApp in den Kategorien "Ability to Execute" (Fähigkeit zur Umsetzung) und "Completeness of Vision" (Vollständigkeit der Vision) wider

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, meldete heute, von Gartner die Anerkennung als Leader im 2025 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms erhalten zu haben. Nach Auffassung von NetApp macht diese Anerkennung deutlich, wie die stetige Innovation des Unternehmens die Kunden beim Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur unterstützt, mit der sie sich modernen technologischen Herausforderungen wie etwa dem Schutz vor Cyber-Bedrohungen stellen und KI zum Treffen von datengestützten Entscheidungen einsetzen können. Die Auswertung basierte auf spezifischen Kriterien, nach denen die Gesamtleistungen des Unternehmens in den Kategorien "Completeness of Vision" und "Ability to Execute" analysiert wurden.

Laut Gartner "...bieten Speicherplattformen für Unternehmen plattformspezifische Service-Fähigkeiten und Produktmerkmale sowohl für strukturierte als auch für unstrukturierte Daten-Workloads. Die Infrastruktur- und Betriebsleiter sollten die Ergebnisse dieser Recherche dafür nutzen, Zulieferer im Hinblick auf den Einsatz einer modernen IT-Infrastrukturplattform für die Block-, Datei- und Objektspeicherung zu bewerten." Dieser Bericht ist eine Zusammenfassung der früheren Magic-Quadrant-Berichte von Gartner für die Märkte der Primärspeicherplattformen und der Datei- und Objektspeicherplattformen.

"Für uns ist die Nominierung als Leader im 2025 erstmals von Gartner analysierten Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms eine Bestätigung für die konsequente Fokussierung von NetApp auf die Entwicklung von Lösungen, die direkt auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind", sagte César Cernuda, President von NetApp. "Diese Anerkennung ergänzt unsere Nominierung als "Customers' Choice" in der 2025 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' for Primary Storage Platforms. Um die Anforderungen der heutigen kritischen Unternehmens-Workloads wie der Virtualisierung zu erfüllen und auf neue strategische Workloads wie KI vorbereitet zu sein, benötigen unsere Kunden eine Dateninfrastruktur mit eingebauter Intelligenz. NetApp hilft ihnen, diesen Anforderungen heute und in Zukunft gerecht zu werden mit zuverlässigen, skalierbaren und innovativen Speicherlösungen."

Magic Quadrant reports are a culmination of rigorous, fact-based research in specific markets, providing a wide-angle view of the relative positions of providers in markets where growth is high and provider differentiation is distinct. Providers are positioned into four quadrants: Leaders, Challengers, Visionaries and Niche Players. The research enables you to get the most from market analysis in alignment with your unique business and technology needs.

Unbeirrtes Engagement für Kundenzufriedenheit

Im Februar 2025 wurde NetApp als "Customers' Choice" in der 2025 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer' for Primary Storage Platforms nominiert. In diesem Bericht wurden Bewertungen von 126 verifizierten NetApp-Endanwendern zusammengefasst, von denen 98 Prozent erklärten, dass sie NetApp empfehlen würden (Stand: 31. Dezember 2024).

NetApp ist überzeugt, dass diese Berichte deutlich machen, wie das Unternehmen daran arbeitet, sich den drängendsten Prioritäten der Kunden in der Dateninfrastruktur zu widmen, unter anderem der Modernisierung der Dateninfrastruktur, der Umsetzung von Cloud-Strategien, dem Vorantreiben der KI-Innovation und der Stärkung der Cyber-Resilienz. Durch Vertrauen in die NetApp-Lösungen für den Aufbau einer intelligenten Dateninfrastruktur können die Unternehmen eine Innovation vorantreiben, die sich auf mehr als technologische Abläufe auswirkt, um nützliche Geschäftsergebnisse zu schaffen.

Eine vollständige Ausgabe des Berichts "2025 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Storage Platforms" finden Sie hier: https://ntap.com/2025GartnerMQ

Über NetApp

NetApp ist das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, das einheitliche Datenspeicherung, integrierte Daten-, Betriebs- und Workload-Services kombiniert, um aus einer Welt voller Störungen eine Chance für jeden Kunden zu machen. NetApp schafft eine silofreie Infrastruktur und nutzt Observability und KI, um das branchenweit beste Datenmanagement zu ermöglichen. Als einziger unternehmensgerechter Speicherdienst, der nativ in die größten Clouds der Welt eingebettet ist, bietet unser Datenspeicher nahtlose Flexibilität. Darüber hinaus schaffen unsere Datendienste einen Datenvorteil durch überlegene Cyber-Resilienz, Governance und Anwendungsagilität. Unsere Betriebs- und Workload-Services sorgen durch Observability und KI für eine kontinuierliche Optimierung der Leistung und Effizienz von Infrastruktur und Workloads. Unabhängig von Datentyp, Arbeitslast oder Umgebung können Sie mit NetApp Ihre Dateninfrastruktur transformieren, um Ihre Geschäftsmöglichkeiten zu realisieren. Erfahren Sie mehr unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Handelsmarken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

