Der Dax hat sich erst einmal von den 24.000 Punkten verabschieden müssen. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht versetzte die Aktienmärkte in Aufruhr. Die Blicke richten sich jedoch bereits nach vorn auf die neue Handelswoche. Zahlreiche Konjunktur- und Preisdaten werden für frische Impulse sorgen. So werden unter anderem am kommenden Mittwoch die US-Erzeugerpreisdaten für August veröffentlicht. Am Donnerstag (11. September) steht dann die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
