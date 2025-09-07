PVA - TePla ISIN: DE0007461006 konnte im Wochenverlauf 11,71 Prozent zulegen. Mit diesem Kursgewinn war das Hochtechnologieunternehmen aus Wettenberg der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 29,58 Euro, das Wochenhoch hat man am Donnerstag mit 30,34 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen.StatusDie Aktie ist keine laufende RuMaS-Empfehlung. Entscheiden Sie selbst, ob ein Einstieg für Sie in Betracht kommt. Wenn Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS