Beim Medizintechnikunternehmen hatten wir im Express-Service vom 08. Juni den Einstieg vorgeschlagen, aber nur knapp 30 Prozent Zertifikatgewinn und schlappe 6,65 Prozent mit der Aktie hat dieser Trading-Tipp in der Spitze geschafft. Trotz positiver Analystenkommentare ist es der Siemens Healthineers-Aktie ISIN: DE000SHL1006 bisher nicht gelungen, die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie zu überwinden. Nach Zahlen für das dritte Quartal hat ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS