Zink ist ein gefragtes Industriemetall - doch der Zinkpreis schwankt mitunter deutlich - zwischen dem Jahrestief vom Frühling und dem von den Analysten von Wood Mackenzie prognostizierten Jahresdurchschnittspreis von 3.400 USD liegen rund 25 %. Woran liegt das? Noch vor Monaten sorgte sich der Markt vor dem Niedergang der Industrie. Heute bemerkt man, dass die Lagerbestände niedrig sind und auch die Nachfrage aus China alles andere als nachlässt. Herausfordernd bleibt der Zink-Markt trotzdem. Welche Unternehmen in diesem Umfeld ein gutes Investment sind und welche nicht - wir erklären es Ihnen!Den vollständigen Artikel lesen ...
