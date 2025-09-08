DJ PTA-CMS: Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation - Zwischenmeldung 111

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Nexus AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Zwischenmeldung 111

Donaueschingen (pta000/08.09.2025/08:12 UTC+2)

Im Zeitraum vom 01. September 2025 bis einschließlich 05. September 2025 wurden keine Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der NEXUS AG gekauft, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 24. Juli 2023 mitgeteilt wurde.

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite der NEXUS AG (www.nexus-ag.de - Investor Relations - Aktienrückkauf) veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs (Aktienrückkaufprogramm 2023) erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 63.432 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der NEXUS AG erfolgt durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Donaueschingen, 08. September 2025

NEXUS AG

Der Vorstand

(Ende)

