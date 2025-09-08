Circus SE (XETRA: CA1) hat einen Meilenstein erreicht: Der erste CA-1-Roboter der vierten Generation wurde in der neuen Produktionsstätte erfolgreich fertiggestellt. Damit gelingt dem Hightech-Unternehmen binnen nur sechs Monaten nach Aufbau der Fabrik der Übergang von der Entwicklung zur industriellen Serienfertigung. Vom Prototyp zum Massenprodukt Mit dem Produktionsstart zeigt Circus, dass die eigene KI-Robotik-Technologie nicht nur bahnbrechend, sondern auch massentauglich ist. Jeder CA-1 besteht aus mehr als 29.000 Einzelteilen - eine Komplexität, die der Automobilindustrie ähnelt. Um Qualität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
