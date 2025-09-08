Köln (ots) -"Euphorie" ...- ... ist roh, radikal und relevant- ... zeichnet ein schonungsloses Bild der heutigen Jugend- ... ist die Adaption des international erfolgreichen israelischen OriginalsDie neue RTL+ Serie zeigt die verletzliche, düstere Seite des Erwachsenwerdens und wirft einen expliziten Blick in die Seele einer jungen, orientierungslosen Generation - anhand der Dreiecksbeziehung rund um Mila, Ali und Jannis. Ikonisch und groß, gleichzeitig auch rau und zärtlich. Das junge Team von Zeitsprung Pictures hat bei der Adaption des israelischen Originals für die deutsche, in Gelsenkirchen verortete Version, viele eigene Figuren und Storylines entwickelt.Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland: "'Euphorie' ist nicht einfach das deutsche 'Euphoria'. Das israelische Original hatte vor 13 Jahren Premiere, die amerikanische Adaption vor 6 Jahren. Seitdem hat nicht nur eine Pandemie die Geschichte für einen langen Moment angehalten, insbesondere der Blick der Jugend auf die Welt hat sich fundamental verändert. Was wir - im deutschen Hier und Jetzt - adaptieren wollten, ist der mutige, authentische, schonungslose Blick in die Seele der jungen Generation - mit Vollgas in Szene gesetzt von jungen Filmschaffenden. Dafür steht das Original - und dafür steht auch unsere Serie, auf die wir wahnsinnig stolz sind."Und darum geht's in "Euphorie": Die 16-jährige Mila (Derya Akyol) kommt aus der Jugendpsychiatrie zurück nach Hause. Abgefuckt von der Welt um sie herum - und davon, dass Schul-Hottie Basti (Kosmas Schmidt) ein Sextape mit ihr an die ganze Schule verschickt hatte. Jetzt ist alles ist anders - und trotzdem genauso beschissen wie vorher. Mila schlittert mit Vollgas in eine Dreiecksbeziehung mit Ali (Sira Anna-Faal), dem Mädchen, in das sie sich in der Klinik verknallt hat, und Jung-Schauspieler Jannis (Eren M. Güvercin), der ebenso überfordert und abgefuckt von der Welt ist wie sie selbst ...Ab sofort sind die ersten 4 Folgen als Preview im MediaHub (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fvideos%2F&data=05%7C02%7C%7C0240d9c3648d4337c5b608ddeeaa44ab%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638929137259647826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=xZ8TO56PH%2FFuutSmsZ1iEHMz2RhaHnZHlSVVWY1ygYw%3D&reserved=0) zu sehen - und ebenfalls dort online: die "Euphorie"-Pressemappe (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmedia.rtl.com%2Fpressemappe%2FEuphorie%2F&data=05%7C02%7C%7C0240d9c3648d4337c5b608ddeeaa44ab%7Cefce8346592b4b6eb1c20fd07bd5e442%7C0%7C0%7C638929137259673946%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jsMPnCmwIAuSsvlauoNM%2BZPnwsFCd9R805itzEfyLWA%3D&reserved=0) mit zahlreichen Fotos.Die Zeitsprung Pictures GmbH produzierte die neue Serie im Auftrag von RTL Deutschland in Köln, im Ruhrgebiet und Umgebung. Produzenten sind Michael Souvignier und Till Derenbach, Executive Producer ist Lennart Pohlig. Die redaktionelle Verantwortung seitens RTL liegt bei Thomas Disch unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Headautor Jonas Lindt ("Druck") hat gemeinsam mit Paulina Lorenz ("Futur Drei", "Zeit Verbrechen - Love by Proxy") und Raquel Kishori Dukpa ("Druck", "Zeit Verbrechen - Love by Proxy") die Drehbücher geschrieben. Antonia Leyla Schmidt ("Hübsches Gesicht"), die ebenfalls ein Drehbuch verfasst hat, führte gemeinsam mit André Szardenings ("Bulldog") die Regie. Die Bildgestaltung verantwortete Jonathan Ibeka ("Kleo 2")."Euphorie" basiert auf dem original israelischen Format, das von Ron Leshem und Daphna Levin für HOT entwickelt und von Tedy Productions Ltd. produziert wurde. Das Format wurde außerdem als gefeierte HBO-Serie "Euphoria" adaptiert. Der internationale Vertrieb erfolgt durch ADD Content Ltd. Die aktuelle Produktion wird von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.