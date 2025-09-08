Die Nordex Group hat einen neuen Auftrag aus Portugal für die Lieferung und Errichtung von zwölf N163/5.X-Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 70,8 Megawatt (MW) erhalten. Der Vertrag umfasst außerdem eine Premium-Servicevereinbarung für die Wartung der Turbinen über einen Zeitraum von 35 Jahren. Dieser jüngste Auftrag stärkt die Position der Nordex Group auf dem portugiesischen Markt weiter. Einschließlich dieser neuen Bestellung hat die Nordex Group bisher Turbinen mit einer Gesamtleistung von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
