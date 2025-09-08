FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Kontron sind am Montag um bis zu 3 Prozent geklettert. Der Spezialist für das Internet-der-Dinge (IoT) bekräftigte in einer Pressemeldung, dass die Produkte der Kontron Gruppe weiterhin von den Handelszöllen der US-Regierung befreit bleiben. "Dank seiner strategischen Präsenz mit Tochtergesellschaften und Produktionsstätten in den USA und Kanada ist Kontron bestens aufgestellt, um mögliche Auswirkungen aktueller und zukünftiger Zollbestimmungen abzufedern", hieß es.

Die Aktien reduzierten ihre Kursgewinne nach der ersten Handelsstunde aber auf unter 2 Prozent und scheiterten damit zunächst an der Rückkehr über ihre 21-Tage-Linie./ag/mis