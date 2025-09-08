Frankfurt am Main (ots) -Nestlé startet mit einer neuen Social Media Kampagne in den Spätsommer: Unter dem Titel "MAGGI Kochstudio Unterwegs" wird die Traditionsmarke MAGGI gemeinsam mit den Creator Pärchen Niklas und Greta (388.200 TikTok-Follower, 101.000 Instagram-Follower) neu inszeniert - als nachhaltige, moderne Food Brand, direkt im Alltag der Community.Ziel der Kampagne ist es, die Markenwelt von Nestlé als Treiber von Innovation und Nachhaltigkeit emotional und nahbar erlebbar zu machen - mit MAGGI als Hero Brand, flankiert von KITKAT und NESCAFÉ.Kochen, das verbindet - und inspiriertNiklas und Greta nehmen ihre Community in mehreren Episoden auf TikTok (https://www.tiktok.com/@niklas.greta), Instagram (https://www.instagram.com/niklas.greta/) und YouTube (https://www.youtube.com/@Niklas_Greta) mit in ihre Küche. Der Aufhänger: Niklas verliert eine Social Media Challenge und muss für Greta kochen - was ihm nicht besonders gut gelingt. Nestlé greift kurzerhand ein: Plötzlich steht das MAGGI Kochstudio vor der Tür - mit Rezeptideen, Food-Hacks und Produkten, die Chaos in Kreativität verwandeln.In den sechs unterhaltsamen Folgen, die gemeinsam mit Saskia Kühnau vom MAGGI Kochstudio und Viviane Ebert von Nestlé für die offiziellen Nestlé Kanäle produziert wurden, stehen alltagsnahe Themen im Mittelpunkt:- Airfryer meets Innovation - schnelle, moderne Gerichte mit MAGGIs neuen Airfryer-Produkten- Wrap-Bolognese & Tomaten mit Haltung - über Nestlés Partnerschaften für verantwortungsvollen Tomatenanbau- Asia-Genuss trifft Resteküche - überraschend einfache und leckere ResteverwertungContent, der bewegt - auch paidAlle sechs Folgen werden über acht Wochen hinweg paid auf TikTok (https://www.tiktok.com/@nestle_deutschland), Instagram (https://www.instagram.com/nestle_deutschland/) und YouTube (https://www.youtube.com/@nestlegermanyDE) verlängert. Zusätzlich haben Niklas & Greta eigene, authentische POV-Videos für ihre Kanäle produziert - mit wenig Branding, dafür umso mehr Nähe zu ihrer Community. Highlight ist das begleitende Gewinnspiel, bei dem Fans die beiden im MAGGI Kochstudio in Frankfurt treffen und gemeinsam kochen können. Die Gewinner:innen werden am 11.09.2025 auf dem gemeinsamen Instagram (https://www.instagram.com/niklas.greta/) Kanal der Influencer bekanntgegeben.Echte Nähe zur ZielgruppeDie Kampagne richtet sich gezielt an die jüngere Zielgruppe, die sich für Food Trends, Nachhaltigkeit und Social Media Entertainment interessiert. Durch Creator-Content,Challenges und das Live-Event schafft Nestlé Nähe, Markenbindung - und eine neue Relevanz für MAGGI. Michael Gassert, Head of Marketing Food DACH Nestlé Deutschland sagt: "Mit MAGGI Kochstudio Unterwegs stärken wir nicht nur unsere Position als führende Marke im Kochhilfen-Segment, sondern zeigen auch, wie sich Nachhaltigkeit und Innovation gezielt für jüngere Zielgruppen aktivieren lassen. Damit leisten wir einen Beitrag zum langfristigen Markenwachstum und zur Differenzierung im Wettbewerb."Auf einen Blick: Kampagnen-Facts- Titel: MAGGI Kochstudio Unterwegs- Nestlé Kanäle: 6 Folgen auf TikTok (https://www.tiktok.com/@nestle_deutschland), Instagram (https://www.instagram.com/nestle_deutschland/), YouTube (https://www.youtube.com/@nestlegermanyDE) (organisch und paid)- Creator Kanäle: 5 Videos auf TikTok (https://www.tiktok.com/@niklas.greta), Instagram (https://www.instagram.com/niklas.greta/) und YouTube (https://www.youtube.com/@Niklas_Greta) (organisch)- Dauer: Start 01.08.2025 bis 28.09.2025- Hero Brand: MAGGI- Weitere Brands: NESCAFÉ, KITKAT- Special: Community Event mit Live-Kochen im MAGGI Kochstudio Frankfurt (Gewinnspiel)Bilder können Sie auf Flickr (https://flic.kr/s/aHBqjCtcLS) herunterladen.Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGAlina GerhardTelefon: 069 6671 2250E-Mail: Alina.Gerhard@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34093/6112950